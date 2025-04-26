"Только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Тогда россиянам, к сожалению, удалось убить 12 наших людей в Киеве, почти 90 были ранены", - сообщил Зеленский.

По его словам, более 30 пострадавших по-прежнему находятся в больницах, и состояние нескольких из них остается крайне тяжелым.

Обломки ракеты, выпущенной Россией, все еще анализируются, но уже сейчас ясно, что баллистическая ракета была северокорейского происхождения, сообщил президент.

"У ракеты, которая убила жителей Киева, было не менее 116 компонентов, импортированных из других стран, и, к сожалению, большинство из них были произведены американскими компаниями", - подчеркнул он.

"В современном мире любая война может очень быстро втянуть много разных субъектов, и любая страна, становящаяся жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников. Именно поэтому важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях", - заметил президент Украины.

"Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня", - указал Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о "тишине в небе, на море и на фронте".

"Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы обратились и с прямым предложением к России прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам. Все это Россия отвергает.

Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - написал Зеленский.