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Трамп и Зеленский провели встречу в Риме (1)

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Фото: Andriy Yermak, head of Zelensky's office

Перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском президент США Дональд Трамп на короткое время встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь канцелярии Зеленского Сергей Никифоров.

Белый дом также подтвердил, что во время их частной встречи состоялся "очень продуктивный разговор".

Президенты США и Украины договорились провести дополнительные переговоры после церемонии, сообщает "Медуза".

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