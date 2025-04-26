Перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском президент США Дональд Трамп на короткое время встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь канцелярии Зеленского Сергей Никифоров.
Белый дом также подтвердил, что во время их частной встречи состоялся "очень продуктивный разговор".
Президенты США и Украины договорились провести дополнительные переговоры после церемонии, сообщает "Медуза".
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