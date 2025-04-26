США: Гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа

Гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа. Это следует из текста предложений США, которые были озвучены европейским чиновникам в Париже 17 апреля, сообщает Reuters.
В соответствии с планом США гарантии безопасности Украине- в случае заключения мирного соглашения по урегулирования в войне РФ должна предоставлять Европа. Это следует из текста предложений, которые были представлены европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на переговорах в Париже 17 апреля. Положения документа в пятницу, 25 апреля, опубликовало агентство Reuters.
"Эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам", - подчеркивается в преамбуле американского плана урегулирования.
Киев получит "надежную гарантию безопасности", говорится в нем. "Государства-гаранты будут представлять собой спецгруппу европейских стран, а также выразивших желание (присоединиться. - Ред.) неевропейских государств", - указывается в предложении. Украина не будет пытаться вступить в НАТО, но может стремиться к членству в ЕС, полагают в Вашингтоне.
Москва и Киев договариваются о постоянном прекращении огня и немедленно вступают в технический диалог по реализации этого режима, отмечается в документе.
В вопросе территорий
Как пишет далее Reuters, США де-юре признают российский контроль над аннексированным у Украины Крымом, над Луганской областью, над контролируемыми Москвой частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Украина возвращает себе территории в Харьковской области. Над Запорожской атомной электростанцией устанавливается управление Соединенных Штатов. Через США контролировать ее сможет Украина. Киев будет пользоваться "беспрепятственным проходом" по Днепру и контролем над Кинбурнской косой, говорится в документе.
В вопросе экономического сотрудничества
США и Украина будут выстраивать экономическое сотрудничество и взаимодействовать в рамках соглашения о полезных ископаемых. Все разрушенное в ходе войны будет полностью восстановлено, Киев получит финансовую компенсацию, говорится в представленном Вашингтоном плане урегулирования.
В то же время санкции против РФ, введенные с 2014 года, будут сняты. Вашингтон и Москва будут также продвигать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах, следует из документа.
Переговоры в Париже
От США в Париже присутствовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. Киев на переговорах 17 апреля представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
От Германии там были политический директор МИД ФРГ Гюнтер Зауттер (Günter Sautter) и советник федерального правительства по внешней политике и политике безопасности Йенс Плётнер (Jens Plötner).
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс утверждала, что Вашингтон обозначил всем сторонам "контуры прочного и долговременного мира". Подробностей Брюс тогда не привела.
По ее словам, после встречи в Париже Рубио в телефонном разговоре передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову "то же послание, которое команда США донесла украинской делегации и своим европейским союзникам в Париже: президент Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась".
В МИД РФ подтвердили факт разговора Рубио с Лавровым. В то же время министр иностранных дел России заявил в интервью телеканалу CBS, что отдельные пункты соглашения по урегулированию конфликта в Украине требуют доработки.
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