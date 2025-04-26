США: Гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа

В вопросе экономического сотрудничества

США и Украина будут выстраивать экономическое сотрудничество и взаимодействовать в рамках соглашения о полезных ископаемых. Все разрушенное в ходе войны будет полностью восстановлено, Киев получит финансовую компенсацию, говорится в представленном Вашингтоном плане урегулирования.

В то же время санкции против РФ, введенные с 2014 года, будут сняты. Вашингтон и Москва будут также продвигать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах, следует из документа.

Переговоры в Париже

От США в Париже присутствовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. Киев на переговорах 17 апреля представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

От Германии там были политический директор МИД ФРГ Гюнтер Зауттер (Günter Sautter) и советник федерального правительства по внешней политике и политике безопасности Йенс Плётнер (Jens Plötner).

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс утверждала, что Вашингтон обозначил всем сторонам "контуры прочного и долговременного мира". Подробностей Брюс тогда не привела.

По ее словам, после встречи в Париже Рубио в телефонном разговоре передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову "то же послание, которое команда США донесла украинской делегации и своим европейским союзникам в Париже: президент Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась".

В МИД РФ подтвердили факт разговора Рубио с Лавровым. В то же время министр иностранных дел России заявил в интервью телеканалу CBS, что отдельные пункты соглашения по урегулированию конфликта в Украине требуют доработки.