Видео Пьют и шумят: жителей в Риге раздражают любители выпить у дома

"Они пьют! А потом на четвереньках, как собачки, ползут в свои квартиры", - рассказывает местная жительница Эльвира.

По ее словам, подвыпившие мужчины иногда передвигаются и на двух ногах, но долго стоять не могут, из-за чего страдают остальные жители: "У меня перед домом маленький садик. Там теперь все сломано. Я болею, не могу все привести в порядок. Они ужасны!" - жалуется Эльвира.

Любители скамеек начинают отдых поздно вечером, мешая жителям спать. Призывы вести себя тише игнорируются. "Обычно они начинают около десяти-одиннадцати вечера. Кричат, музыку включают. Спать ночью невозможно. Я даже из окна просил быть потише - бесполезно", - рассказывает житель улицы Валдекю.

Пьянство, крики и громкая музыка особенно беспокоят жителей дома напротив на улице Валдекю.

Сами скамейки установлены у стены здания по адресу Озолциема, 18 местными прозванного "Китайской стеной". Старший по дому Станислав поясняет, что по распределению в Земельной книге его зона ответственности заканчивается на стене дома, а скамейки - это проблема соседнего здания.