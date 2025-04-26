Видео Пьют и шумят: жителей в Риге раздражают любители выпить у дома

Жители Зиепниеккалнса недовольны поведением местных любителей вечернего отдыха, которые облюбовали две скамейки рядом с многоквартирными домами. Эти вызывает раздражение у множества жильцов, сообщает программа Degpunktā.
"Они пьют! А потом на четвереньках, как собачки, ползут в свои квартиры", - рассказывает местная жительница Эльвира.
По ее словам, подвыпившие мужчины иногда передвигаются и на двух ногах, но долго стоять не могут, из-за чего страдают остальные жители: "У меня перед домом маленький садик. Там теперь все сломано. Я болею, не могу все привести в порядок. Они ужасны!" - жалуется Эльвира.
Любители скамеек начинают отдых поздно вечером, мешая жителям спать. Призывы вести себя тише игнорируются. "Обычно они начинают около десяти-одиннадцати вечера. Кричат, музыку включают. Спать ночью невозможно. Я даже из окна просил быть потише - бесполезно", - рассказывает житель улицы Валдекю.
Пьянство, крики и громкая музыка особенно беспокоят жителей дома напротив на улице Валдекю.
Сами скамейки установлены у стены здания по адресу Озолциема, 18 местными прозванного "Китайской стеной". Старший по дому Станислав поясняет, что по распределению в Земельной книге его зона ответственности заканчивается на стене дома, а скамейки - это проблема соседнего здания.
Он утверждает, что жалоб до сих пор не поступало: "Скамейки были установлены рядом с детской площадкой, по просьбе людей. Все тогда благодарили, никто не жаловался".
Раймонд, старший дома на улице Валдекю считает, что шумное поведение у скамеек стало обычным явлением и не видит смысла спорить с пьяными. По его словам, происхождение скамеек остается для него загадкой: "Когда я переехал в дом, этих скамеек не было. Кто их притащил и поставил - не знаю".
Раймонд планирует обратиться к управляющей компании, чтобы скамейки убрали:
"На самом деле, конечно, я могу связаться с управляющим домом и попросить их убрать скамейки. Не думаю, что они будут против", - говорит он.
Rīgas namu pārvaldnieks сообщил, что на данный момент Раймонд с ними еще не связывался по поводу демонтажа скамеек.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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