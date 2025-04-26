Отмечается, что Ватикан пока не опубликовал официальную информацию о плане рассадки на похоронах понтифика, однако издание ссылается на опыт последних папских похорон, состоявшихся в 2005 году, когда прощались с Иоанном Павлом II.

В публикации говорится, что, скорее всего, высокопоставленные чиновники будут сидеть на значительном расстоянии от гроба Франциска, в то время как архиепископы, патриархи и кардиналы займут места ближе к нему.

Обычно в первых рядах на похоронах папы сидят представители Католической церкви. Далее располагаются лица, не принадлежащие к католической вере, например, принц Уэльский, а также король и королева Швеции и кронпринцесса Норвегии.

В третьем ряду, скорее всего, будут сидеть мировые лидеры - главы государств и высокопоставленные чиновники, в том числе Трамп, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также президент Аргентины Хавьер Милей, родом из той же страны, что и папа Франциск.