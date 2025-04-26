Президент США Дональд Трамп может испытать большое разочарование, когда узнает, что на похоронах папы римского Франциска ему будет отведено место лишь в третьем ряду среди высокопоставленных гостей, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что Ватикан пока не опубликовал официальную информацию о плане рассадки на похоронах понтифика, однако издание ссылается на опыт последних папских похорон, состоявшихся в 2005 году, когда прощались с Иоанном Павлом II.
В публикации говорится, что, скорее всего, высокопоставленные чиновники будут сидеть на значительном расстоянии от гроба Франциска, в то время как архиепископы, патриархи и кардиналы займут места ближе к нему.
Обычно в первых рядах на похоронах папы сидят представители Католической церкви. Далее располагаются лица, не принадлежащие к католической вере, например, принц Уэльский, а также король и королева Швеции и кронпринцесса Норвегии.
В третьем ряду, скорее всего, будут сидеть мировые лидеры - главы государств и высокопоставленные чиновники, в том числе Трамп, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также президент Аргентины Хавьер Милей, родом из той же страны, что и папа Франциск.
Ожидается, что мировые лидеры будут рассажены в алфавитном порядке, исходя из названий государств на французском языке, поскольку именно французский традиционно считается дипломатическим языком.
Издание напоминает, что в свое время Трамп высмеивал бывшего президента США Джо Байдена за соблюдение протокола на похоронах Елизаветы II, где тот сидел на 14-м ряду. Трамп тогда заявил, что это "свидетельство падения авторитета США на мировой арене", и добавил, что если бы он был президентом, то его непременно посадили бы в первых рядах.
Ожидается, что похороны папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 11 часов утра. До начала церемонии прощания тело папы будет находиться в соборе Святого Петра, где все желающие смогут проститься с главой Католической церкви.
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