МИД Эстонии призвал созвать экстренное совещание министров иностранных дел ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предложил Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас созвать внеочередную встречу министров иностранных дел стран ЕС, сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии.
"В последние дни обсуждение мира в Украине стало все более интенсивным. Однако конечный результат российской агрессии напрямую затрагивает основы безопасности Европы, поэтому настал момент официально вывести это обсуждение на повестку дня в ЕС. Эстония многократно заявляла - ничего о Европе без Европы. Исходя из этого, нужно как можно скорее созвать экстренное совещание министров иностранных дел ЕС", - сказал Цахкна.
По словам Цахкна, такая встреча позволила бы вновь подтвердить неизменную приверженность ЕС важнейшим принципам международного права - территориальной целостности и суверенитету - и доказать, что Европа готова продолжать поддержку Украины, разрабатывать эффективные гарантии безопасности и продвигать Украину на пути к членству в ЕС.
"Кроме того, ЕС должен с помощью конкретных шагов продемонстрировать, что давление на Россию продолжится. Ужесточение санкций и использование замороженных российских государственных активов являются ключевыми элементами в этом процессе", - отметил министр.
Ранее Вашингтон выдвинул мирный план, согласно которому гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф представил это предложение европейским лидерам 17 апреля в Париже, указав, что это окончательное предложение США обеим сторонам.
Согласно плану Трампа, Киев получит надежные гарантии безопасности, а странами-гарантами станет группа европейских государств, а также некоторые государства за пределами Европы, выразившие соответствующую готовность.
В предложении также говорится, что Украина не будет стремиться вступить в НАТО, но, возможно, продолжит путь к членству в Европейском союзе.
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