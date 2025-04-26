МИД Эстонии призвал созвать экстренное совещание министров иностранных дел ЕС

"В последние дни обсуждение мира в Украине стало все более интенсивным. Однако конечный результат российской агрессии напрямую затрагивает основы безопасности Европы, поэтому настал момент официально вывести это обсуждение на повестку дня в ЕС. Эстония многократно заявляла - ничего о Европе без Европы. Исходя из этого, нужно как можно скорее созвать экстренное совещание министров иностранных дел ЕС", - сказал Цахкна.

По словам Цахкна, такая встреча позволила бы вновь подтвердить неизменную приверженность ЕС важнейшим принципам международного права - территориальной целостности и суверенитету - и доказать, что Европа готова продолжать поддержку Украины, разрабатывать эффективные гарантии безопасности и продвигать Украину на пути к членству в ЕС.

"Кроме того, ЕС должен с помощью конкретных шагов продемонстрировать, что давление на Россию продолжится. Ужесточение санкций и использование замороженных российских государственных активов являются ключевыми элементами в этом процессе", - отметил министр.

Ранее Вашингтон выдвинул мирный план, согласно которому гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф представил это предложение европейским лидерам 17 апреля в Париже, указав, что это окончательное предложение США обеим сторонам.

Согласно плану Трампа, Киев получит надежные гарантии безопасности, а странами-гарантами станет группа европейских государств, а также некоторые государства за пределами Европы, выразившие соответствующую готовность.

В предложении также говорится, что Украина не будет стремиться вступить в НАТО, но, возможно, продолжит путь к членству в Европейском союзе.