Рейс Дубай-Москва-Рига: найдены наличные на сумму 25 820,01 евро. Начат уголовный процесс

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) передало в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования дело о недекларировании наличных, сообщили агентству LETA в СГД.
В июле 2019 года сотрудники СГД проверяли в аэропорту "Рига" пассажиров и багаж рейса Дубай-Москва-Рига.
В ходе проверки гражданки Великобритании 1981 года рождения у нее были найдены незадекларированные наличные в нескольких валютах на общую сумму 25 820,01 евро (2 000 евро, 2 000 долларов США и 90 665 дирхемов).
По этому факту был начат уголовный процесс, и в течение месяца по делу собрано достаточно доказательств, чтобы передать его в прокуратуру.
СГД напоминает, что с 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие, что за недекларирование на границе физическим лицом средств в размере от 10 000 до 21 500 евро наступает административная ответственность, свыше этой суммы - уголовная ответственность.