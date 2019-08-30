Рейс Дубай-Москва-Рига: найдены наличные на сумму 25 820,01 евро. Начат уголовный процесс

В июле 2019 года сотрудники СГД проверяли в аэропорту "Рига" пассажиров и багаж рейса Дубай-Москва-Рига.

В ходе проверки гражданки Великобритании 1981 года рождения у нее были найдены незадекларированные наличные в нескольких валютах на общую сумму 25 820,01 евро (2 000 евро, 2 000 долларов США и 90 665 дирхемов).

По этому факту был начат уголовный процесс, и в течение месяца по делу собрано достаточно доказательств, чтобы передать его в прокуратуру.