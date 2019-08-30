Пт, 30.08.2019
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  • На Кипре после употребления психоделических наркотиков во время "духовного очищения" умерла гражданка Латвии

На Кипре после употребления психоделических наркотиков во время "духовного очищения" умерла гражданка Латвии

ФОТО: AFP/SCANPIX

На Кипре после употребления психоделических наркотиков во время церемонии "духовного очищения" умерла 34-летняя гражданка Латвии, сообщили должностные лица. 

В связи со смертью женщины полиция Кипра задержала гражданина России и попросила помощь Интерпола для поисков гражданина Колумбии.

Полиция Кипра в пятницу, 30 августа, сообщила, что это первый раз, когда в их поле зрения попало нелегальное наркотическое вещество - диметилтриптамин.

Во вторник связанное со словом Аяваска наркотическое вещество в рамках "церемонии" приняли 20 человек, в основном иностранцы. Употребление аяваски заимствовано от индейских племен бассейна Амазонки.

Наркотическое вещество привез 42-летний колумбиец, который вскоре после "церемонии" покинул Кипр.

"Церемонию" организовала 50-летняя гражданка России.

Гражданка Латвии во вторник была доставлена в больницу Ларнаки, в которой была констатирована ее смерть. Специалисты продолжают проверки с целью установить причину смерти. 

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