Пять самых жарких точек на Земле

The Independent отмечает, что температура в нескольких местах земного шара может достигать до +50 градусов Цельсия. Также в отдельных местах были зафиксированы температуры до +70 градусов Цельсия. Удивительно то, что многие из этих мест населены, что служит доказательством того, что организм человека способен приспосабливаться к различным климатическим условиям.

Интересно то, что все включенные в список места находятся либо на Ближнем Востоке либо в Африке, однако самая жаркая температура зарегистрирована в государстве на североамериканском континенте.

Долина Смерти (Калифорния, США)

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Вопреки стереотипам о том, что наибольшую жару можно наблюдать на Ближнем Востоке и в Африке, самая высокая температура была зарегистрирована в США.

10 июля 1913 года в долине температура воздуха достигла +56,7 градусов Цельсия. В наши дни средняя температура там составляет +47 градусов Цельсия. Это место является также самым сухим в США.

Это самый низкий, сухой и жаркий регион в Северной Америке. Несмотря на страшное название, здесь существует жизнь – от кустарников до мелких грызунов. Также Долина Смерти является местом проживания индейского племени тимбиша, которое переселилось там как минимум 1000 лет назад. Это место также включает в себя большую часть национального парка "Долина Смерти".

Эль-Азизия (Ливия)

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Этот город долгое время считался самым жарким местом на земле, однако в 2018 году это мнение было оспорено.

13 сентября 1922 года в ливийском городе Эль-Азизия была зафиксирована самая высокая в мире температура воздуха в тени, достигшая 57,7 градусов Цельсия. Среднегодовая температура здесь ниже, чем в нижеупомянутом Даллоле. Помимо этого, Всемирная метеорологическая организация не признает температурный рекорд Эль-Азизии, ссылаясь на ненадежные средства фиксации температуры. Несмотря на всё это, температура в этом городе летом периодически достигает +48 градусов Цельсия.

Даллол (Эфиопия)

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Этот уголок мира характеризуется чрезвычайно суровой природой.

Даллол - ландшафт, состоящий из магмы, соли, грунтовых гиперсоленых вод и вулканических газов встретились вместе и создали фантастический ландшафт.

В настоящее время Даллол считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой. За период с 1960 по 1966 год среднегодовая температура составила 34,4 градуса Цельсия, что является абсолютным максимумом среднегодовой температуры.

Вади-Хальфа (Судан)

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Это место отличается нубийскими древностями, которые находятся в его окрестностях.

В этом городе, который находится на правом берегу реки Нил, у озера Насер, не идут дожди практически круглый год. Самым жарким месяцем считается июнь, когда средняя температура достигает +41 градуса Цельсия.

Самая высокая температура, зафиксированная в апреле 1967 года, составляет +53 градуса Цельсия. Сам же объект уже долгое время привлекает внимание археологов нубийскими древностям.

Деште-Лут (Иран)

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Именно здесь наблюдаются самые высокие температуры поверхности земли.

В этой пустыне, которая в переводе с персидского языка означает "Пустота" были зафиксированы самые высокие температуры поверхности земли (не воздуха). Согласно данным спутникового мониторинга яркостной температуры поверхности Земли, в пустыне в 2005 году был зафиксирован абсолютный максимум температуры на Земле — +70,7 градусов Цельсия. Стоит ли говорить о том, что это место не населено.