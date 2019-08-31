Пять самых жарких точек на Земле

На фоне пожаров на Амазонке проблема глобального потепления и его влияния на глобальный климат вновь оказалась в центре внимания. Однако на земле уже есть несколько мест, которые могут гордиться запредельно высокими температурами. Портал TVNET основываясь на информацию The Independent, составил список из пяти таких мест.
The Independent отмечает, что температура в нескольких местах земного шара может достигать до +50 градусов Цельсия. Также в отдельных местах были зафиксированы температуры до +70 градусов Цельсия. Удивительно то, что многие из этих мест населены, что служит доказательством того, что организм человека способен приспосабливаться к различным климатическим условиям.
Интересно то, что все включенные в список места находятся либо на Ближнем Востоке либо в Африке, однако самая жаркая температура зарегистрирована в государстве на североамериканском континенте.
Долина Смерти (Калифорния, США)
Вопреки стереотипам о том, что наибольшую жару можно наблюдать на Ближнем Востоке и в Африке, самая высокая температура была зарегистрирована в США.
10 июля 1913 года в долине температура воздуха достигла +56,7 градусов Цельсия. В наши дни средняя температура там составляет +47 градусов Цельсия. Это место является также самым сухим в США.
Это самый низкий, сухой и жаркий регион в Северной Америке. Несмотря на страшное название, здесь существует жизнь – от кустарников до мелких грызунов. Также Долина Смерти является местом проживания индейского племени тимбиша, которое переселилось там как минимум 1000 лет назад. Это место также включает в себя большую часть национального парка "Долина Смерти".
Эль-Азизия (Ливия)
Этот город долгое время считался самым жарким местом на земле, однако в 2018 году это мнение было оспорено.
13 сентября 1922 года в ливийском городе Эль-Азизия была зафиксирована самая высокая в мире температура воздуха в тени, достигшая 57,7 градусов Цельсия. Среднегодовая температура здесь ниже, чем в нижеупомянутом Даллоле. Помимо этого, Всемирная метеорологическая организация не признает температурный рекорд Эль-Азизии, ссылаясь на ненадежные средства фиксации температуры. Несмотря на всё это, температура в этом городе летом периодически достигает +48 градусов Цельсия.
Даллол (Эфиопия)
Этот уголок мира характеризуется чрезвычайно суровой природой.
Даллол - ландшафт, состоящий из магмы, соли, грунтовых гиперсоленых вод и вулканических газов встретились вместе и создали фантастический ландшафт.
В настоящее время Даллол считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой. За период с 1960 по 1966 год среднегодовая температура составила 34,4 градуса Цельсия, что является абсолютным максимумом среднегодовой температуры.
Вади-Хальфа (Судан)
Это место отличается нубийскими древностями, которые находятся в его окрестностях.
В этом городе, который находится на правом берегу реки Нил, у озера Насер, не идут дожди практически круглый год. Самым жарким месяцем считается июнь, когда средняя температура достигает +41 градуса Цельсия.
Самая высокая температура, зафиксированная в апреле 1967 года, составляет +53 градуса Цельсия. Сам же объект уже долгое время привлекает внимание археологов нубийскими древностям.
Деште-Лут (Иран)
Именно здесь наблюдаются самые высокие температуры поверхности земли.
В этой пустыне, которая в переводе с персидского языка означает "Пустота" были зафиксированы самые высокие температуры поверхности земли (не воздуха). Согласно данным спутникового мониторинга яркостной температуры поверхности Земли, в пустыне в 2005 году был зафиксирован абсолютный максимум температуры на Земле — +70,7 градусов Цельсия. Стоит ли говорить о том, что это место не населено.
Деште-Лут входит в список крупнейших пустынь в мире. Благодаря исключительным динамическим геологическим процессам 17 июля 2016 года пустыню включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.