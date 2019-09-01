Вс, 1.09.2019
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После реформы самоуправлений в Латвии появятся два новых города

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

При реализации административно-территориальной реформы Иецава и Кокнесе получас статус городов, подразумевает провозглашенный на этой неделе на собрании госсекретарей законопроект об Административных территориях и населенных пунктах, сообщает LETA.

Иецавская и Кокнесская краевые думы, согласно предусмотренному нормативными актами порядку, уже подали соответствующие документы в Министерство охраны среды и регионального развития с целью сменить статус поселка на город.

В документе определено, что в Бауском крае после реформы будет два города - Бауска и Иецава, а в Айзкраукльском четыре - Айкраукле, Яунелгава, Плявиняс и Кокнесе.

Как уже сообщалось, согласно критериям Закона об Административных территориях и населенных пунктах, Иецава и Кокнесе отвечают статусу города - в них более 2000 жителей, оба - образовательные, культурные, туристические и спортивные центры края с развитой инфраструктурой и сетью улиц. 

В обоих краях прошло общественное обсуждение, в рамках которого получена поддержка жителей получению нового статуса.

Статус города получают по решению Сейма, основываясь на признании Кабинета министров. 

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