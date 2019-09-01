После реформы самоуправлений в Латвии появятся два новых города

Иецавская и Кокнесская краевые думы, согласно предусмотренному нормативными актами порядку, уже подали соответствующие документы в Министерство охраны среды и регионального развития с целью сменить статус поселка на город.

В документе определено, что в Бауском крае после реформы будет два города - Бауска и Иецава, а в Айзкраукльском четыре - Айкраукле, Яунелгава, Плявиняс и Кокнесе.

Как уже сообщалось, согласно критериям Закона об Административных территориях и населенных пунктах, Иецава и Кокнесе отвечают статусу города - в них более 2000 жителей, оба - образовательные, культурные, туристические и спортивные центры края с развитой инфраструктурой и сетью улиц.

В обоих краях прошло общественное обсуждение, в рамках которого получена поддержка жителей получению нового статуса.