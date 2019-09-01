Вопреки решению PMLP, суд постановил присвоить гражданке России убежище в Латвии

Отмечается, что в конце прошлого года гражданка России обратилась в Погранохрану Латвии с заявлением о присвоении ей статуса беженца или альтернативного статуса, так как в России ей угрожает преследование со стороны российских жителей по политическим мотивам. Она утверждала, что ее пытались избить и даже убить.

В личном интервью она также добавила, что с начала правления Владимира Путина в России ущемляются и нарушаются права человека.

Если в России кто-то хочет выразить свою волю, не согласную с мнением правительства, это лицо начинают преследовать.

За высказывания об аннексии Крыма и о том, что Путин несет ответственность за войну в Донбассе и поддерживает эту войну поставками оружия, могут привлечь к уголовной ответственности.

По ее словам, отношение жителей России к ней иллюстрируют события 31 января 2017 года в российском поселке Бор, в котором она тогда проживала. Около двух часов ночи она слышала, как кто-то, скорее всего ногами, колотил по ее дверям. Она слышала мужские голоса и брань, распознав местных ребят. Они сказали, что хотят поговорить о ее высказываниях, которые не нравятся местным. Увидев, что парни отошли, женщина вышла из дома, чтобы спрятаться в расположенном рядом недостроенном здании.

Позднее она увидела, как парни, грубо ругаясь, звали ее и начали бить стекла ее дома.

После этого происшествия она собрала свои вещи и автостопом отправилась к сестре. Она сообщила в полицию о случившемся, но там в уголовном процессе отказали, выдав официальный ответ.

Женщина работала в сети ресторанов, подменяя сотрудников на разных работах. Ей было сказано, если она хочет работать - должна помалкивать.

После того, как в России были приняты статьи об экстремизме, женщина поняла, что в какой-то момент не сможет сдержаться и выскажет свое мнение, за что ей может грозить тюремное наказание или нападение, схожее на опыт в поселке Бор.

В апреле этого года PMLP отказался присвоить женщине убежище в Латвии, аргументируя решение тем, что в деле нет информации об ее участии в политической деятельности или выражении политических взглядов широким массам, из-за которых она могла бы попасть в поле зрения российских властей. Также упомянутый ею конфликт 31 января 2017 года скорее может быть оценен как конфликт бытового характера.

Женщина оспорила решение PMLP в суде.

По мнению суда, в конкретном случае особое значение имеют индивидуальные обстоятельства - семейные обстоятельства, черты характера и политические взгляды.

Согласно показаниям, единственный член семьи истицы в России - это ее сестра, проживающая в городе Волхов. Из-за возражений мужа она не смогла принять к себе женщину на постоянное проживание.

Несмотря на то, что женщина нашла для себя спальное место в Санкт-Петербурге, она не могла найти там постоянную работу, что было связано с особенностями характера и политическими взглядами.

В решении говорится, что суд убедился в том, что женщина эмоциональна и остро воспринимает мнение, которое противоречит ее собственному, в результате чего в стрессовой ситуации, когда снижаются способности критического мышления, она с трудом сдерживает эмоции.

Ситуацию усугубляет и то, что она свободно высказывает свои политические взгляды окружающим, из-за чего ей было сложно найти рабочее место, что значительно снижает шансы женщины вести достойный образ жизни.

В решении отмечается, что страна происхождения, очевидно, не может обеспечить истице защиту от серьезного вреда, поэтому суд постановил PMLP принять решение о присвоении альтернативного статуса женщине.