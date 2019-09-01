Вс, 1.09.2019
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Папа римский Франциск опоздал на воскресную речь в Ватикане. Он застрял в лифте

Папа римский Франциск

ФОТО: AFP / Scanpix

Папа римский Франциск 1 сентября опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут, передает Reuters.

"Я должен извиниться", - сказал Франциск с улыбкой.

Он пояснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана.

"Аплодисменты пожарной команде", - обратился папа к толпе.

Традиционные воскресные проповеди папа римский читает из окна на последнем этаже Апостольского дворца. Для подъема туда понтифик использует специальный личный лифт, отмечает "Медуза".

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