Папа римский Франциск опоздал на воскресную речь в Ватикане. Он застрял в лифте

Папа римский Франциск 1 сентября опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут, передает Reuters.
"Я должен извиниться", - сказал Франциск с улыбкой.
Он пояснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана.
"Аплодисменты пожарной команде", - обратился папа к толпе.
Традиционные воскресные проповеди папа римский читает из окна на последнем этаже Апостольского дворца. Для подъема туда понтифик использует специальный личный лифт, отмечает "Медуза".