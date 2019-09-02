Видео очевидцев: На Багамских островах бушует ураган "Дориан"

Напомним , ураган "Дориан", который образовался в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Прогнозируется, что побережья США ураган достигнет вечером 2 сентября.

Согласно данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем в настоящее время составляет 295 километров (82 метра в секунду) в час, а порывы составляют до 354 километров в час (98 метров в секунду). Таким образом, за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - стал вторым самым сильным после "Аллена" (1980 год).