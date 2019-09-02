Видео очевидцев: На Багамских островах бушует ураган "Дориан"

В ночь с воскресенья на понедельник Багамские острова настиг ураган "Дориан", вызвав большие наводнения и значительные разрушения. В социальных сетях появилось видео, снятое местными жителями.
Видео: Ураган "Дориан"
Напомним, ураган "Дориан", который образовался в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Прогнозируется, что побережья США ураган достигнет вечером 2 сентября.
Согласно данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем в настоящее время составляет 295 километров (82 метра в секунду) в час, а порывы составляют до 354 километров в час (98 метров в секунду). Таким образом, за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - стал вторым самым сильным после "Аллена" (1980 год).
The Guardian пишет, что известно об одном погибшем: восьмилетний мальчик утонул на острове Абако, а его сестра пропала.
Галерея: Ураган "Дориан"