Пн, 2.09.2019
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Стало известно, сколько заплатил Эммануил Виторган, чтобы стать отцом в четвертый раз
Цена счастья

ФОТО: скриншот instagram.com/emmanuil_vitorgan

На днях стало известно, что у 79-летнего Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины появился еще один ребенок. Об этом радостном событии актер сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав кадр с новорожденной малышкой. Российским журналистам удалось узнать некоторые подробности появления на свет девочки, которую назвали Кларой - в честь бабушки.

Как рассказали друзья пары,

супруги прибегли к услугам суррогатной мамы, что, по приблизительным подсчетам, обошлось им в 2 миллиона рублей (около 27,3 тыс. евро. - Прим. ред.).

За месяц до рождения малышки родители нашли двух нянь. Первая будет жить в их доме и следить за Кларой, а вторая - помогать присматривать за Этель, пишет StarHit.

Эммануил Гедеонович признается, что наслаждается поздним отцовством, но при этом осознает, что самые важные события в жизни девочек будут происходить, когда ему будет уже под 90.

"Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж - мне будет больше ста лет. Но разве все это важно?

Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае неважен. Главное, что на свет появился новый человек.

Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем", - ранее говорил Виторган.

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