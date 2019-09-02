Стало известно, сколько заплатил Эммануил Виторган, чтобы стать отцом в четвертый раз

Как рассказали друзья пары,

супруги прибегли к услугам суррогатной мамы, что, по приблизительным подсчетам, обошлось им в 2 миллиона рублей (около 27,3 тыс. евро. - Прим. ред.).

За месяц до рождения малышки родители нашли двух нянь. Первая будет жить в их доме и следить за Кларой, а вторая - помогать присматривать за Этель, пишет StarHit.

Эммануил Гедеонович признается, что наслаждается поздним отцовством, но при этом осознает, что самые важные события в жизни девочек будут происходить, когда ему будет уже под 90.

"Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж - мне будет больше ста лет. Но разве все это важно?

Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае неважен. Главное, что на свет появился новый человек.