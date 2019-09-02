Стало известно, сколько заплатил Эммануил Виторган, чтобы стать отцом в четвертый раз
На днях стало известно, что у 79-летнего Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины появился еще один ребенок. Об этом радостном событии актер сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав кадр с новорожденной малышкой. Российским журналистам удалось узнать некоторые подробности появления на свет девочки, которую назвали Кларой - в честь бабушки.
Как рассказали друзья пары,
супруги прибегли к услугам суррогатной мамы, что, по приблизительным подсчетам, обошлось им в 2 миллиона рублей (около 27,3 тыс. евро. - Прим. ред.).
За месяц до рождения малышки родители нашли двух нянь. Первая будет жить в их доме и следить за Кларой, а вторая - помогать присматривать за Этель, пишет StarHit.
Эммануил Гедеонович признается, что наслаждается поздним отцовством, но при этом осознает, что самые важные события в жизни девочек будут происходить, когда ему будет уже под 90.
"Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж - мне будет больше ста лет. Но разве все это важно?
Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае неважен. Главное, что на свет появился новый человек.
Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем", - ранее говорил Виторган.