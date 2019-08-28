79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

У 79-летнего Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины появился еще один ребенок. Об этом радостном событии актер сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав кадр с новорожденной малышкой.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... Кларочка!!!" - так подписал счастливый папа семейное фото с женой и двумя дочками.

Выходит, все-таки няню пара искала для себя. Что ж, искренне поздравляем!

Эммануил Гедеонович признается, что наслаждается поздним отцовством, но при этом осознает, что самые важные события в жизни девочек будут происходить, когда ему будет уже под 90.

"Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж - мне будет больше ста лет. Но разве все это важно?

Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае неважен. Главное, что на свет появился новый человек.