Президент накопил и вложил в финансовые инструменты более миллиона евро

Эгил Левитс накопил 298 015 евро и еще 884 981 евро вложил в финансовые инструменты, свидетельствует его декларация должностного лица при вступлении в должность президента Латвии.
Левитсу принадлежат облигации ценностью 94 997 евро. У президента также есть средства и в четырех инвестиционных фондах - всего на сумму 245 540 евро, а также другие вложения ценностью 544 443 евро.
Президент задекларировал накопления в размере 232 641 евро в латвийском филиале банка Luminor и 64 414 евро в банке Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat в Люксембурге.
В декларации отмечается, что у Левитса также хранятся 960 евро во французском банке Societe Generale.
Также из декларации известно, что в его владении две квартиры в Риге и одна в Цесисе и два участка земли в Марупском крае. Помимо этого Левитсу принадлежат две недвижимости в виде земли и одно здание в Энгурской волости.
В общем владении у президента еще один земельный участок в Риге и неуточненный в декларации вид недвижимости. Отмечается также, что Левитс снимает квартиру в Люксембурге.
Левитсу принадлежит автомобиль марки Mercedes-Benz 2009 года выпуска.