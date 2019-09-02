Президент накопил и вложил в финансовые инструменты более миллиона евро

Левитсу принадлежат облигации ценностью 94 997 евро. У президента также есть средства и в четырех инвестиционных фондах - всего на сумму 245 540 евро, а также другие вложения ценностью 544 443 евро.

Президент задекларировал накопления в размере 232 641 евро в латвийском филиале банка Luminor и 64 414 евро в банке Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat в Люксембурге.

В декларации отмечается, что у Левитса также хранятся 960 евро во французском банке Societe Generale.

Также из декларации известно, что в его владении две квартиры в Риге и одна в Цесисе и два участка земли в Марупском крае. Помимо этого Левитсу принадлежат две недвижимости в виде земли и одно здание в Энгурской волости.

В общем владении у президента еще один земельный участок в Риге и неуточненный в декларации вид недвижимости. Отмечается также, что Левитс снимает квартиру в Люксембурге.