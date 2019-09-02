Пилот-стажер никогда раньше не сажал самолет. Но не растерялся, когда инструктор потерял сознание

Невероятная история со счастливым концом приключилась в Австралии в эту субботу, 31 августа. Пилот, который никогда прежде не сажал самолет, справился с этим непростым заданием после того, как его инструктор потерял сознание прямо во время полета.
Air Traffic Control: "Have you landed any aircraft before?"— News Breakfast (@BreakfastNews) 1 сентября 2019 г.
Max Sylvester: "No, I haven't ... this is my first lesson."
Listen to the moment a trainee pilot made an emergency landing at a Perth airport after his instructor blacked out.https://t.co/4eYM4ymsS5 pic.twitter.com/wlZ4tKBLrJ
Это был первый тренировочный полет пилота-стажера Макса Сильвестра - до этого с ним провели лишь теоретические уроки.
Однако, когда его инструктор потерял сознание, парень проявил настоящую выдержку - он связался с диспетчерской службой и по инструкции диспетчера успешно посадил легкий самолет Cessna.
Когда он посадил самолет, инструктора тут же забрали в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Отметим, что по признанию владельца летной школы Air Australia International Чака Макэлви, он никогда не сталкивался с подобными историями за все 28 лет, что занимается этим бизнесом.
"Но все случилось так, как должно было, - как мы учим их приземляться", - отметил он.
Позднее пилот-стажер добавил, что дважды летал на другом самолете, однако он никогда прежде не сажал воздушное судно.