Пилот-стажер никогда раньше не сажал самолет. Но не растерялся, когда инструктор потерял сознание

Air Traffic Control: "Have you landed any aircraft before?"



Max Sylvester: "No, I haven't ... this is my first lesson."



Listen to the moment a trainee pilot made an emergency landing at a Perth airport after his instructor blacked out.https://t.co/4eYM4ymsS5 pic.twitter.com/wlZ4tKBLrJ — News Breakfast (@BreakfastNews) 1 сентября 2019 г.

Это был первый тренировочный полет пилота-стажера Макса Сильвестра - до этого с ним провели лишь теоретические уроки.

Однако, когда его инструктор потерял сознание, парень проявил настоящую выдержку - он связался с диспетчерской службой и по инструкции диспетчера успешно посадил легкий самолет Cessna.

Когда он посадил самолет, инструктора тут же забрали в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что по признанию владельца летной школы Air Australia International Чака Макэлви, он никогда не сталкивался с подобными историями за все 28 лет, что занимается этим бизнесом.

"Но все случилось так, как должно было, - как мы учим их приземляться", - отметил он.