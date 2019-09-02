Пн, 2.09.2019
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Пилот-стажер никогда раньше не сажал самолет. Но не растерялся, когда инструктор потерял сознание

ФОТО: Pixabay

Невероятная история со счастливым концом приключилась в Австралии в эту субботу, 31 августа. Пилот, который никогда прежде не сажал самолет, справился с этим непростым заданием после того, как его инструктор потерял сознание прямо во время полета. 

Это был первый тренировочный полет пилота-стажера Макса Сильвестра - до этого с ним провели лишь теоретические уроки. 

Однако, когда его инструктор потерял сознание, парень проявил настоящую выдержку - он связался с диспетчерской службой и по инструкции диспетчера успешно посадил легкий самолет Cessna.

Когда он посадил самолет, инструктора тут же забрали в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что по признанию владельца летной школы Air Australia International Чака Макэлви, он никогда не сталкивался с подобными историями за все 28 лет, что занимается этим бизнесом.

"Но все случилось так, как должно было, - как мы учим их приземляться", - отметил он.

Позднее пилот-стажер добавил, что дважды летал на другом самолете, однако он никогда прежде не сажал воздушное судно. 

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