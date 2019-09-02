У берегов Калифорнии загорелось судно для погружений дайверов. Более 30 человек пропали без вести

У берегов Калифорнии в понедельник, 2 сентября, на борту коммерческого судна случился пожар, в результате которого более 30 человек числятся пропавшими без вести, часть из них скорее всего погибли, сообщила телекомпания CNN.
"Они считаются пропавшими без вести. В районе трагедии стоит сильный туман. Мы все еще надеемся, что кто-то из пассажиров мог доплыть до берега. Судно стояло на якоре очень близко от берега, и нам остается только надеяться, но мы должны быть готовы и к самому худшему сценарию", - сказал представитель службы пожарной охраны округа Санта-Барбара Майк Элиасон.
В момент возгорания на судне было 39 человек, при этом четырем членам экипажа удалось спастись, поскольку они были в кабине, остальные были в трюме.
Отмечается, что частное судно использовалось для погружений дайверов.