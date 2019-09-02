У берегов Калифорнии загорелось судно для погружений дайверов. Более 30 человек пропали без вести

"Они считаются пропавшими без вести. В районе трагедии стоит сильный туман. Мы все еще надеемся, что кто-то из пассажиров мог доплыть до берега. Судно стояло на якоре очень близко от берега, и нам остается только надеяться, но мы должны быть готовы и к самому худшему сценарию", - сказал представитель службы пожарной охраны округа Санта-Барбара Майк Элиасон.