Тело женщины отлетело на несколько десятков метров: пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В субботу около полуночи поток машин на улице Парадес, в Даугавгриве, не был чрезмерно интенсивен, однако инцидент, ставший большой трагедией, очередной раз доказал, что из-за водителей, которые садятся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, может случиться что угодно и пострадать могут даже те, кто пересекает дорогу в разрешенном месте.

Сбитую женщину первой заметили местные, поспешившие на помощь. Сначала они услышали сильных хлопок, потом крик.

Очевидцы увидели страшную картину - черный Voklswagen Touareg, не тормозя, буквально снес пешехода с дороги - после столкновения тело женщины отлетело на несколько десятков метров вперед и приземлилось там же, на асфальте.

Очевидцы старались оказать ей первую помощь, а водителя вытащили из автомобиля, отняв у него ключ зажигания.

Состояние пострадавшей было критическим. Из-за тяжелых травм и кровопотери она потеряла сознание. Приехавшие врачи не смогли помочь и констатировали смерть.

Водителя проводили в автомобиль полиции, где после проверки на алкоголь выяснилось, что он сел на руль с 2,19 промилле.

Его увезли в участок, машину забрали на полицейскую стоянку.

"Ему надо дать лет 15. Или повесить. Он убийца", - высказался передаче местный.

О случившемся начат уголовный процесс по статье о вождении под воздействием одурманивающих веществ с отягчающими обстоятельствами, а именно, если в инциденте погиб человек.