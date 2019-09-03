На Багамских островах из-за урагана погибли пять человек

В результате обрушившегося на Багамские острова урагана "Дориан" погибли пять человек и еще 21 пострадал. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил премьер-министр Хьюберт Миннис.
"У нас повсюду историческая трагедия", - заявил он в интервью журналистам, добавив, что ураган вызвал обширные беспрецедентные разрушения и наводнения по всей стране.
Видео: ураган "Дориан" бушует на Багамских островах
Разрушено большое количество здание, во многих местах прервано электроснабжение, повалены фонари и сломаны деревья, улицы затоплены и парализовано движение транспорта. Орган власти получили тысячи сообщений от людей, попавших в беду в результате урагана.
В понедельник, 2 сентября, мощность "Дориана" опустилась с самой высокой пятой до четвертой категории. Движение урагана почти остановилось, а его центр находится над островом Большой Багама на севере страны.
Национальный ураганный центр США прогнозирует, с вечера вторника, 3 сентября, до вечера среды, 4 сентября, "Дориан" приблизится на опасное расстояние к восточному побережью Флориды, а с вечера среды до четверга приблизится на опасное расстояние к побережью штатов Джорджия и Южная Каролина.
Жители прибрежных районов всех трех штатов должны эвакуироваться.
Напомним, ураган "Дориан", который образовался в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Прогнозируется, что побережья США ураган достигнет вечером 2 сентября.
Согласно данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем в настоящее время составляет 295 километров (82 метра в секунду) в час, а порывы составляют до 354 километров в час (98 метров в секунду). Таким образом, за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - стал вторым самым сильным после "Аллена" (1980 год).