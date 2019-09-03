На Багамских островах из-за урагана погибли пять человек

"У нас повсюду историческая трагедия", - заявил он в интервью журналистам, добавив, что ураган вызвал обширные беспрецедентные разрушения и наводнения по всей стране.

Видео: ураган "Дориан" бушует на Багамских островах

Разрушено большое количество здание, во многих местах прервано электроснабжение, повалены фонари и сломаны деревья, улицы затоплены и парализовано движение транспорта. Орган власти получили тысячи сообщений от людей, попавших в беду в результате урагана.

В понедельник, 2 сентября, мощность "Дориана" опустилась с самой высокой пятой до четвертой категории. Движение урагана почти остановилось, а его центр находится над островом Большой Багама на севере страны.

Национальный ураганный центр США прогнозирует, с вечера вторника, 3 сентября, до вечера среды, 4 сентября, "Дориан" приблизится на опасное расстояние к восточному побережью Флориды, а с вечера среды до четверга приблизится на опасное расстояние к побережью штатов Джорджия и Южная Каролина.

Жители прибрежных районов всех трех штатов должны эвакуироваться.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, ураган "Дориан", который образовался в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Прогнозируется, что побережья США ураган достигнет вечером 2 сентября.

