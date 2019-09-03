Госполиция провела крупную операцию: изъято более 300 кг наркотиков

Государственная полиция в понедельник, 2 сентября, в ходе крупной операции изъяла более 300 килограммов наркотических веществ и задержала шесть человек, рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT начальник Госполиции Интс Кюзис.
Он сообщил, что в прибывшем из Европы грузе были обнаружены три вида наркотических веществ - метамфетамин, гашиш и таблетки экстази.
Большая часть груза была предназначена именно для латвийского рынка.
По словам начальника Госполиции, задержанные лица - жители Латвии, связанные с организованной преступностью. Страну, откуда прибыл груз, Кюзис не назвал.