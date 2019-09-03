KNAB опросил бывшего политика Ингмара Лидаку

"Как заместитель председателя комиссии, я встречался с разными людьми, и сотрудница KNAB спрашивала меня, с кем я встречался", - сказал Лидака, который представлял в свое время в Сейме Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

Лидака не комментировал, применен ли к нему какой-то статус и с каким процессом связан визит KNAB, но категорически отрицал, что это может быть связано с Рижским зоосадом, которым руководит Лидака сейчас.