​За занавесом: Путин требует капитуляции Украины, а не мирных переговоров

Минувшая неделя прошла в России, конечно, под знаком 9 мая, или Дня Победы. Главные послания: война в Украине - продолжение Великой Отечественной войны и Россия должна вновь бороться с нацизмом, охватившим всю Европу.
При этом хозяин Кремля заявил, что готов к прямым переговорам с Украиной о долгосрочном мире, как только будут "устранены причины конфликта". В то же время Москва не допускает перемирия и прекращения огня во время переговоров. Путин в своем выступлении солгал, что Киев никогда не соблюдал перемирие, поэтому теперь Россия предлагает переговоры о долгосрочном мире, которые западные эксперты уже окрестили "капитуляционными переговорами". Потому что именно капитуляция Украины подразумевается под "устранением причин конфликта".
В фокус российской пропаганды попал и Огрский музей
По мнению русских, 8 мая, когда в Европе отмечается день окончания Второй мировой войны, из дня памяти жертв превратилось в восхваление "укранацистов", так как во многих памятных мероприятиях принимали участие и представители Украины.
Пускаясь в затяжные исторические экскурсы, пропагандисты лживо пытались выставить почти все европейские страны союзницами Гитлера и в очередной раз рассказывали, что в настоящее время, поддерживая Украину, европейцы пытаются "взять реванш" за проигрыш во Второй мировой войне. То есть Вторую мировую войну выиграла только и единственно Россия, остальная Европа лишь мешала. Таким образом, русские сами занимаются переписыванием истории, в чем так активно упрекают других.
Неудивительно, что обожающие историю пропагандисты ни словом не упомянули пакт Молотова-Риббентропа, который фактически положил начало Второй мировой войне. И еще один интересный нюанс - теперь, по мнению русских, понятию "нацизм" фактически соответствует "неприязнь к России, или "русофобия".
А значит, если кто-то высказывает упреки в адрес России, то он нацист. Одержанная 80 лет назад победа над гитлеровской Германией, по мнению Москвы, дала ей карт-бланш навечно и она может делать что угодно. Если же кто-то выступает против совершенных Кремлем нарушений международного права, то это проявление "русофобии" и нацизма.
В контексте 9 мая на российском телевидении были показаны сюжеты о том, как в европейских столицах, особенно, конечно, в Киеве, Риге, Вильнюсе и Таллинне, полицейские задерживают пожилых людей, которые только хотели возложить цветы. Сюжеты явно сфабрикованы, при этом в них звучат стенания о том, что страны Балтии запретили советскую символику, возложение цветов 9 мая и т.д. На самом деле в Латвии индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, но действует запрет собрания в этих местах, а также на прославление военной агрессии и оправдание войны и агрессора.
Пропагандисты, в том числе печально известный распространитель фейковых новостей о Латвии и бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, рассказывали, что "прибалты" запретили советскую символику и празднование 9 мая потому, что проповедуют нацизм. Как будто неясно, что запрет на советскую символику установлен из-за того, что она прославляет тоталитарные власти.
Параллельно Мамыкин рассказывал об открытой в Огрском музее экспозиции "Путь свободы": она была посвящена войне в Украине и в настоящее время уже закрыта. Мамыкин упомянул, что музейщики издевались над пропитанной кровью униформой погибшего солдата, выставленной на экспозиции. Агрессивный пропагандист Владимир Соловьев поспешил отметить, что ответа на подобные действия избежать не удастся.
От "никогда больше" до "можем повторить"
В российских посланиях о 9 мая доминировал нарратив о том, что противостояние нацизму еще не закончена и Россия вновь поднялась на борьбу с ним. Некоторое время назад Соловьев уже заявил: "Мы принудительно излечим Европу от нацистской заразы". А Путин в своем выступлении 9 мая на Красной площади сказал, что парад является демонстрацией готовности России отстаивать свои национальные интересы.
"Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - заявил Путин.
Тем временем Соловьев в выступлении на своем шоу, вопреки попыткам Путина представить Россию голубем мира, кричал, что мужчина создан для войны, а русский мужчина - солдат - для победы.
О прошедшем 9 мая параде BBC пишет так: "Российские власти изображают войну в Украине как продолжение Второй мировой войны. Официальный нарратив создает параллельную реальность, в которой Россия вновь борется с нацизмом и фашизмом как в Украине, так и по всей Европе. Россия, страна, вторгшаяся в Украину, преподносит себя в роли жертвы внешней агрессии".
Как отмечает обозреватель "Новой газеты" Андрей Колесников, "исторически и социологически победа в Великой Отечественной войне всегда была краеугольным камнем коллективного бессознательного России, так как у народа нет никакой другого связующего вещества, лишь это событие. Так всегда было, от брежневских времен до наших дней. (...) Но то, что происходит сейчас, - это нечто особенное. Сейчас Великая Отечественная война изображается только как первый шаг в нашей постоянной войне с Западом, в войне с "еврофашизмом". Особая военная операция как продолжение Великой Отечественной войны - это что-то новое".
Кремлевские идеологи также рассказывали, что 9 мая Москву посетили влиятельные зарубежные лидеры, в первую очередь имея в виду президента Китая Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси, президента Сербии Александра Вучича, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента палестинского самоуправления Махмуда Аббаса. Особая честь была оказана представителям КНДР.
При этом американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) считает, что парад был не демонстрацией дипломатических успехов, а попыткой скрыть международную изоляцию России, военные неудачи и внутриполитические проблемы. Посетить парад Кремль убедил только известных союзников России, в то время как большинство мировых лидеров воздержались от поездки в Москву.
Упор Кремля на участие Си Цзиньпина, как пишет ISW, свидетельствует о том, что Россия по-прежнему зависит от отношений с Китаем и Путину нужны сверхдержавы, чтобы подтвердить свою репутацию, а также поддержать его военные усилия.
"Кремль проецирует нарратив о могущественной России и сильном российском президенте Владимире Путине, чтобы скрыть реальные слабости и ограничения возможностей России и отвлечь внимание от неудач России на поле боя. Путин давно считает, что восприятие слабости может быть смертельным в системе, построенной на предпосылке силы, - принцип, который применим к стабильности его режима, а также положению России в мире. Мир не должен принимать демонстрации Кремля за чистую монету, а должен смотреть сквозь них на реалии России и этой войны", - сообщает ISW.
Аналитики резюмируют, что ажиотаж Кремля вокруг парадов ко Дню Победы 9 мая является частью продолжающихся попыток скрыть и отвлечь внимание от слабых сторон Путина и России. С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Кремль последовательно изображает Путина эффективным и заботливым лидером военного времени с целью завуалировать провалы России и успехи Украины, одновременно преувеличив успехи России.
Капитуляция, а не мирные переговоры
Путин призвал президента Украины Владимира Зеленского встретиться на этой неделе на переговорах по "долгосрочному миру", которые проходят в Стамбуле. При этом Кремль не поддержал предложения о перемирии и прекращении огня во время переговоров.
Путин заявил, что мирные переговоры пройдут без каких-либо предварительных условий, но на них важно "устранить причины конфликта". Это означает, что с позиции Кремля мир возможен только в случае смены в Украине "нацистского режима", что де-факто означает назначение Москвой президента и правительства, неприсоединение Украины к НАТО и признание оккупированных русскими территорий частью России.
Именно это требование об "устранении причин конфликта" наводит многих политических аналитиков на мысль, что Путин требует не переговоров о мире, а фактической капитуляции Украины.
"У Москвы есть подозрения, что она получит мало выгод от 30-дневного безусловного перемирия, тем более что россияне считают, что им сейчас принадлежит инициатива на поле боя в Украине. Но Россия не хочет, чтобы это воспринималось как препятствие миру. Она хочет поддерживать хорошие отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, с которым Кремль усердно работал над улучшением отношений. Если сближение США и России продолжится, Кремль надеется на скорую отмену санкций и стимул для экономики. Предложив прямые переговоры в Стамбуле, президент Путин послал сигнал Белому дому: "Я - мирный человек". Однако весьма вероятно, что не согласившись на немедленное 30-дневное перемирие, Россия продолжит войну и постарается захватить и оккупировать еще больше территорий Украины ", - пишет BBC.
При этом издание полагает, что Кремль, возможно, рассчитал, что его предложение о проведении прямых переговоров в Стамбуле вобьет клин между администрацией США и европейскими лидерами.
В то же время старший научный сотрудник аналитического центра "Carnegie Endowment for International Peace" Татьяна Становая уверена, что цель Путина по-прежнему - превратить Украину в "дружественную" страну и до тех пор, пока он будет оставаться у власти, он продолжит либо воевать, либо иными способами стараться заставить ее сдаться.
О вероятности мирных переговоров Становая высказывается весьма пессимистично. Она считает: "Реальность такова, что ни Москва, ни Киев не готовы согласиться на прочный мир, поскольку их позиции принципиально непримиримы, Для достижения практически осуществимого соглашения необходимы либо внутриполитические изменения (в России или Украине), либо военный прорыв - маловероятный для Москвы, практически невозможный для Украины. Заключение долгосрочного перемирия в настоящее время объективно недостижимо, а американская инициатива по посредничеству в сделке обречена на провал - по крайней мере, на данном этапе".
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