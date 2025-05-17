​За занавесом: Путин требует капитуляции Украины, а не мирных переговоров

Неудивительно, что обожающие историю пропагандисты ни словом не упомянули пакт Молотова-Риббентропа, который фактически положил начало Второй мировой войне. И еще один интересный нюанс - теперь, по мнению русских, понятию "нацизм" фактически соответствует "неприязнь к России, или "русофобия".

А значит, если кто-то высказывает упреки в адрес России, то он нацист. Одержанная 80 лет назад победа над гитлеровской Германией, по мнению Москвы, дала ей карт-бланш навечно и она может делать что угодно. Если же кто-то выступает против совершенных Кремлем нарушений международного права, то это проявление "русофобии" и нацизма.

В контексте 9 мая на российском телевидении были показаны сюжеты о том, как в европейских столицах, особенно, конечно, в Киеве, Риге, Вильнюсе и Таллинне, полицейские задерживают пожилых людей, которые только хотели возложить цветы. Сюжеты явно сфабрикованы, при этом в них звучат стенания о том, что страны Балтии запретили советскую символику, возложение цветов 9 мая и т.д. На самом деле в Латвии индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, но действует запрет собрания в этих местах, а также на прославление военной агрессии и оправдание войны и агрессора.