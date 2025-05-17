ЕС применит к России четыре режима санкций одновременно

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, чиновница ЕС сообщила о планируемом применении против России санкций за использование химического оружия. По ее словам, речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, которые употребляются российской стороной в качестве средства ведения войны в Украине.

18-й пакет санкций

В тот же день, 16 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что Евросоюз уже готовит новые масштабные санкции в отношении России. Эти меры еще не одобрены Советом ЕС и их обсуждение только планируется, поэтому подробности о сроках и объеме новых санкций пока не известны.

По словам фон дер Ляйен, выступившей в Тиране на саммите Европейского политического сообщества, новый пакет санкций будет включать ограничительные меры в отношении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", дополнение черного списка судов российского "теневого флота" новыми наименованиями, снижение потолка цен на нефть, а также дополнительные санкции в отношении финансового сектора РФ.

"Мы должны усиливать давление на президента Путина до тех пор, пока он не будет готов к миру", - заявила глава Еврокомиссии.