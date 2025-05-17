В Стамбуле 16 мая прошли прямые переговоры российской и украинской делегаций — первые с весны 2022 года. Их предложил провести президент России Владимир Путин, который сам в Турцию не поехал. О прекращении огня стороны не договорились, но заявили, что проведут крупнейший обмен пленными.
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, они продолжались около двух часов, передает агентство Reuters со ссылкой на турецкий и украинский дипломатические источники.
По словам украинского дипломатического источника агентства Reuters, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвигала неприемлемые требования. В частности, речь шла о том, чтобы Украина вывела со своей территории, частично захваченной Россией, войска для прекращения огня.
По информации корреспондента издания Economist Оливера Кэрролла, во время переговоров глава российской делегации Владимир Мединский якобы заявил украинской делегации, что Россия может сражаться еще очень долго и, «возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше своих близких».
Единственная договоренность, о которой было объявлено к моменту завершения переговоров — это обмен военнопленных по формуле «1000 на 1000». Об этом журналистам сообщил сначала глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, а затем и глава российской делегации, помощник президента Мединский.
Мединский после переговоров также заявил, что стороны условились: каждая из них представит свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры возобновятся.
Кроме того, сказал Мединский, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, и представители России «приняли этот запрос к сведению».
Украинские СМИ, в том числе «РБК-Украина», сообщают, что позже в пятницу глава украинской делегации Умеров даст пресс-конференцию.
Перед началом переговоров с Россией Умеров заявил, что Киев готов к полному и безусловному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне: «Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру».
Мединский, который возглавлял российскую делегацию и на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, накануне встречи заявил, что Москва рассматривает встречу как «продолжение» тех переговоров, закончившихся ничем.
«Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно добиться установления долгосрочного мира через устранение коренных причин конфликта», — сказал глава российской делегации.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом встречи представителей Москвы и Киева заявил, что «попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают». Все, что связывает те переговоры с нынешними — «это исключительно город Стамбул, ничего больше», добавил Ермак.
С утра обсуждалось, что переговоры Москвы и Киева пройдут в формате трехсторонней встречи — с участием представителей Анкары. Однако вскоре агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, осведомленный об организации встречи, сообщило, что представитель Анкары покинет переговоры после приветствия делегаций. Эту информацию подтвердили и источники «РБК-Украины».
В приветственном слове глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле открывают окно возможностей для мирного урегулирования конфликта. По его словам, в настоящее время имеются два пути: «Один из путей относится к миру. Второй — приведет к еще большим разрушениям» (цитата по агентству «Интерфакс»).
Покинули ли после этого встречу представители Анкары — официально не сообщалось.
Кроме того, российские агентства со ссылкой на источники сообщали, что представители Москвы выступили против присутствия на переговорах представителей США.
По словам источника Би-би-си, это требование «в последнюю минуту» в украинской делегации расценили как «попытку сорвать, подорвать мирный процесс». «Если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате», — сказал источник Би-би-си.
Президент Франции Эммануэль Макрон после окончания переговоров написал в соцсети Х, что Путин отказывается отвечать на предложение о прекращении огня, высказанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. При этом он тегнул в посте президента США и напомнил, что в пятницу состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом во время встречи европейских лидеров с Зеленским в Албании.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, как сообщает Bild, заявил, что в Стамбуле были созданы все условия для конструктивного начала диалога, однако значительного результата достичь не удалось, и ответственна за это российская сторона.
Ранее предполагалось, что переговоры Москвы и Киева могли пройти в четверг, однако украинская делегация прилетела в Стамбул из Анкары только вечером 15 мая, поэтому переговоры были перенесены на пятницу.
Днем 15 мая Владимир Зеленский вместе с украинскими чиновниками прилетел в Анкару на переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их встречи, продлившейся около трех часов, Зеленский заявил о согласии отправить украинскую делегацию во главе с Умеровым в Стамбул для участия в переговорах. Сам Зеленский отправился в Албанию на саммит Европейского политического сообщества. Туда же планировал отправиться и Эрдоган, сообщала его пресс-служба.
«Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана — и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня — я решил отправить в Стамбул нашу делегацию», — заявил Зеленский.
Украинская делегация — более титулованная и статусная, чем ее российские визави, объясняет корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко.
В ее составе имеются как боевые генералы, готовые в деталях обсуждать то, как именно должно выглядеть и реализоваться перемирие, которое является главной целью Украины на этих переговорах. В то же время, из Киева приехали и люди, готовые — если до этого дойдет — не просто выслушивать риторику россиян о «первопричинах конфликта», «построении в Украине «антироссии» и бомбардировках украинских городов как способу защиту легитимных национальных интересов России, но и на равных противостоять представителям Москвы, если переговоры пойдут в этом направлении.
Кроме того, состав украинской делегации не дает оснований предполагать, что в ее составе есть какие-либо сторонники компромисса с Россией, добавляет корреспондент Би-би-си. Более того, то, что ее возглавляет крымский татарин (Меджлис крымскотатарского народа объявлен в России экстремистской организацией и запрещен) сводит к минимуму возможность даже теоретической дискуссии о признании Крыма российским.
Что предшествовало началу переговоров
В субботу, 10 мая, Зеленский принимал в Киеве лидеров четырех европейских государств. По итогам саммита они приняли совместное заявление, в котором потребовали от России безоговорочного прекращения огня как минимум на 30 дней, пригрозив новыми санкциями.
Спустя несколько часов, в ночь на 11 мая, Путин собрал в Кремле журналистов и заявил о возобновлении в одностороннем порядке с 15 мая переговоров в Стамбуле, прерванных весной 2022 года.
Зеленский заявил, что приедет в Турцию, но вести переговоры будет только с Путиным. Кремль объявил состав российской делегации незадолго до полуночи 14 мая. Ее возглавил Мединский. В делегацию также вошли представители Минобороны и МИД России.
Российская делегация прилетела в Стамбул 15 мая утром. Зеленский прибыл в Анкару около полудня. По прилету он назвал уровень российской делегации «бутафорским».
«Мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши дальнейшие шаги, после разговора с президентом Эрдоганом», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский говорил, что из Анкары может прилететь в Стамбул, если там будет Путин.
Кремль днем 15 мая категорически исключил вероятность того, что Путин поедет на переговоры в Стамбул. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Путина от участия в переговорах его не удивляет.
«Зачем ему ехать, если я не поеду?» — сказал Трамп в Катаре. Он не исключал, что в пятницу, 16 мая, может присоединиться к переговорам в Турции, если это будет необходимо (вероятно, Трамп имел в виду прогресс на переговорах). Его турне на Ближний Восток закончилось 15 мая визитом в ОАЭ, после чего он вернулся в США.
Позже, перед посадкой в Дубае, президент США сказал журналистам: «Ничего не произойдет, пока Путин и я не встретимся». По поводу российской делегации Трамп сказал, что ничего о ней не знает, поэтому ею «не разочарован».
В пятницу Трамп сказал журналистам, что он «может» позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить войну в Украине.
Президент Украины был готов отказаться от переговоров с Россией, но США и Европа убедили его не делать этого, писала Washington Post со ссылкой на свои источники.
Могут ли эти переговоры быть успешными?
Рукопожатий между российской и украинской делегациями не было, и ожиданий по поводу какого-либо значительного прорыва практически нет, передавала из Стамбула корреспондент Би-би-си Орла Герин. Однако, замечает она, это шаг вперёд, и он, по крайней мере, имеет символическое значение.
Агентство Reuters накануне писало, что отказ Владимира Путина приехать в Стамбул завел переговоры в тупик.
Не возлагает больших надежд на них и госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, для достижения прогресса необходимо личное общение Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
«Я не думаю, что здесь произойдёт прорыв, пока президент Трамп и президент Путин напрямую не обсудят эту тему», — сказал он после встречи глав МИД стран НАТО в Анталье.
Госсекретарь США также признал, что Москва направила делегацию слишком низкого уровня для участия в переговорах, поэтому он во встрече с представителями России принимать участие не будет.
«Завтра я встречусь с министром иностранных дел Турции Фиданом и украинской делегацией, высокопоставленной делегацией из Украины, которая будет в городе. <...> Кто-то из нашей команды будет участвовать в переговорах с Россией. Они направили сюда группу более низкого уровня», — заявил Рубио.
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