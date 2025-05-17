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Кремль днем 15 мая категорически исключил вероятность того, что Путин поедет на переговоры в Стамбул. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Путина от участия в переговорах его не удивляет.

«Зачем ему ехать, если я не поеду?» — сказал Трамп в Катаре. Он не исключал, что в пятницу, 16 мая, может присоединиться к переговорам в Турции, если это будет необходимо (вероятно, Трамп имел в виду прогресс на переговорах). Его турне на Ближний Восток закончилось 15 мая визитом в ОАЭ, после чего он вернулся в США.

Позже, перед посадкой в Дубае, президент США сказал журналистам: «Ничего не произойдет, пока Путин и я не встретимся». По поводу российской делегации Трамп сказал, что ничего о ней не знает, поэтому ею «не разочарован».

В пятницу Трамп сказал журналистам, что он «может» позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить войну в Украине.

Президент Украины был готов отказаться от переговоров с Россией, но США и Европа убедили его не делать этого, писала Washington Post со ссылкой на свои источники.

Могут ли эти переговоры быть успешными?