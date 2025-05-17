В Чехии зафиксирован возможный случай заражения лихорадкой Эбола

Гражданин США, недавно вернувшийся из поездки в Конго, был помещен в специальный изолятор с усиленными мерами биологической безопасности при больнице Буловка в Праге. Об этом сообщила телекомпания CNN Prima News.

Местные СМИ не уточняют, какую именно страну посещал заболевший - Демократическую Республику Конго или соседнюю с ней Республику Конго.

Мужчина возрастом около 40 лет сначала обратился за медицинской помощью в больницу в Таборе, примерно в 80 километрах южнее Праги. После его прибытия в пятницу вечером там были проведены тщательные дезинфекционные мероприятия.

Представитель больницы Буловка заявила, что результаты анализов будут известны не ранее утра субботы, поскольку пробы отправлены на исследование в лабораторию в Германии.

Эбола - высококонтагиозное и смертельно опасное вирусное заболевание, вызывающее геморрагическую лихорадку. Заражение происходит через прямой контакт с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированного человека.

По данным немецкого Института Роберта Коха, смертность при заражении вирусом Эбола может достигать 90%, если инфицированному немедленно не будет оказана необходимая медицинская помощь.

Самая масштабная эпидемия Эболы произошла в Западной Африке в 2013 году и за три года унесла жизни более 10 000 человек.