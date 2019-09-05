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"Я просто сидел и слушал, как полиция ломает мои двери"
"Наверное, как у Раскольникова. Бродил. Это тяжело. Чувство вины и ответственности давит. Не знаю, как выразить одним словом, потому что там такой ураган внутри. Самому может быть страшно было идти в полицию, и я хотел чтобы уже поймали меня, чтобы побыстрее все это закончилось. Я пришел домой, уселся. Там, где я снимал квартиру, был проходной подъезд, если я не ошибаюсь. Заметил, что и с одной стороны, и с другой прячутся полицейские. Закрыл двери на все замки и просто сидел дома пока они пытались взломать дверь". Приговоренный к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство девятилетней девочки в большом интервью в рамках проекта TVNET "Невидимое в тюрьме" рассказал о своём преступлении.
Алдис Звирбулис. Досье.
- Год рождения: 1978;
- В тюрьме находится в четвертый раз;
- В 2007 году за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы;
- Свою вину признает.
Подробнее про жизнь в камере для осужденных пожизненно, возможность работать и получать образование в тюрьме, детство и юность заключенного, о преступлении и его последствиях, можно узнать в большом интервью:
TVNET в сотрудничестве с Управлением мест заключения в ближайшие месяцы приоткроет занавес между обществом и тюрьмами. Мы заглянем за двери, которые обычно закрыты.
Мы побеседуем с персоналом тюрем и профессионалами сферы, покажем, что скрывают тюремные стены. Мы будем говорить с самыми опасными преступниками - осужденными пожизненно. Покажем невидимых и невидимое в тюрьме.
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Галерея: Так живет осужденный пожизненно Алдис Звирбулис