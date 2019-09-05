"Я просто сидел и слушал, как полиция ломает мои двери"

"Наверное, как у Раскольникова. Бродил. Это тяжело. Чувство вины и ответственности давит. Не знаю, как выразить одним словом, потому что там такой ураган внутри. Самому может быть страшно было идти в полицию, и я хотел чтобы уже поймали меня, чтобы побыстрее все это закончилось. Я пришел домой, уселся. Там, где я снимал квартиру, был проходной подъезд, если я не ошибаюсь. Заметил, что и с одной стороны, и с другой прячутся полицейские. Закрыл двери на все замки и просто сидел дома пока они пытались взломать дверь". Приговоренный к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство девятилетней девочки в большом интервью в рамках проекта TVNET "Невидимое в тюрьме" рассказал о своём преступлении.