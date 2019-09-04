Чудеса случаются: в Беларуси пропала девочка, а через 20 лет ее нашли в России

1 октября 1999 года ​в электричке Минск-Осиповичи пропала четырехлетняя Юля Моисеенко. Она ехала с отцом.

Он заснул, а когда проснулся, как рассказала его жена, его лицо было в крови, а ребенка рядом уже не было.

Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию.

Личный состав районной милиции был поднят по тревоге: искали в поездах, на вокзалах и станциях, фотографии Юли и ее приметы были направлены во все райотделы. Средства массовой информации и общественность были ориентированы на поиски ребенка. Писали в газетах, интернете, но ни одной зацепки не было…

Малышку так и не нашли. В семье девочки считали, что ребенка увели цыгане.

В 1999-м ее нашли на железнодорожном вокзале Рязани.

"Я помнила, как зовут маму - Людмила, папу - Виктор, помнила маленького брата и старшую сестру. Но не назвала место, где живу, и свою фамилию", - рассказала Юлия.

Детство она провела в интернате, потом в приемной семье, окончила школу, получила специальность товароведа, вышла замуж, родила дочь.

Много лет, по словам Юлии, она пыталась найти своих настоящих родителей, проверяла в сети информацию о найденных в Рязани детях. Некоторое время назад она рассказала о поисках своему другу Илье Крюкову, который решил ей помочь.

Жарким августовским утром звонок, длиною в два десятка лет, изменил судьбы многих из этой истории…

В дежурную службу пуховичской милиции из России позвонил молодой человек. Он рассказал о своей 24-летней знакомой.

Активист-общественник попытался найти хоть какую-то информацию о Юле в интернете. По ключевым словам "девочка Юля", "4 года", "потерялся ребенок" он нашел ссылку на источник, где была опубликована похожая история о без вести пропавшей, однако там не было отчества ребенка. О потерявшейся Юлии Викторовне он прочел в газете "Оршанка", после чего сомнениям исчезли – совпало все, даже шрам на лбу.

Сотрудники розыскного отдела оперативно связались с девушкой: Юлия вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 99-м ее нашли на ж/д станции в Рязани. Оперативно оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства.

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%.

Сегодня счастливые родители не перестают благодарить неравнодушного друга семьи, который заставил поверить в чудо!

Мама вспоминает, что через два года после исчезновения ребенка они с отцом переехали подальше от ж/д станций – настолько невыносимо было смотреть на поезда. Но все это время они жили надеждой, продолжали любить и ждать.

Юлия говорит, что теперь у нее две матери и два отца.

После встречи в Беларуси они с Ильей вернулись в Рязань. Биологические родители Юлии хотят приехать в Россию на Новый год. Со своей внучкой Кристиной они уже познакомились по видеосвязи.

"Ее очень впечатлила история, что ее мама потерялась, она не может понять, как такое могло случиться, какие еще цыгане могли украсть маму?" - рассказала Юлия о реакции дочери.

Все эти 20 лет, предполагает Юлия, ее искала только белорусская милиция и только в Беларуси.