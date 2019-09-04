Иран освободил семерых членов экипажа Stena Impero, в том числе гражданина Латвии

Иран в среду, 4 сентября, сообщил о том, что из соображений гуманности семеро из 23 членов экипажа задержанного танкера Stena Impero, в том числе граждан Латвии, были освобождены, и они уже покинули корабль.
Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, Stena Impero покинули пятеро граждан Индии, один гражданин России и один гражданин Латвии.
По его словам, капитан корабля выбрал тех членов экипажа, которых необходимо освободить.
"Они покинули корабль, и сейчас проводятся последние процедуры для того, чтобы отправить их обратно в своих страны", - сообщил Мусави.
Мусави добавил, что у властей Ирана "нет проблем с экипажем и капитаном корабля", вопрос заключается в "нарушениях, совершенных судном".
Он не раскрыл планов властей по поводу остальных членов экипажа - 13 граждан Индии, двоих граждан России и одного гражданина Филиппин.
Исполнительный директор шведской компании Stena Bulk, владеющей кораблем, Эрик Ханнелл подтвердил, что будут освобождены семеро членов экипажа, и компания ждет официального подтверждения их освобождения.
Как сообщалось ранее, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находились 23 человека, в том числе латвиец, работающий старшим помощником капитана.
Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства".
Тегеран утверждал, что корабль столкнулся с иранским рыболовецким судном, после чего не отвечал на его сигналы о помощи. Кроме того, по сообщениям властей Ирана, Stena Impero шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения.
Лондон считает эти утверждения ложными и требует освобождения корабля.
Захват Stena Impero произошел через несколько часов после того, как власти Гибралтара объявили о продлении срока ареста иранского танкера "Grace 1" на 30 дней. Корабль, шедший под панамским флагом, был задержан 4 июля по подозрению в нарушении санкций Европейского союза против Сирии.