Иран освободил семерых членов экипажа Stena Impero, в том числе гражданина Латвии

Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, Stena Impero покинули пятеро граждан Индии, один гражданин России и один гражданин Латвии.

По его словам, капитан корабля выбрал тех членов экипажа, которых необходимо освободить.

"Они покинули корабль, и сейчас проводятся последние процедуры для того, чтобы отправить их обратно в своих страны", - сообщил Мусави.

Мусави добавил, что у властей Ирана "нет проблем с экипажем и капитаном корабля", вопрос заключается в "нарушениях, совершенных судном".

Он не раскрыл планов властей по поводу остальных членов экипажа - 13 граждан Индии, двоих граждан России и одного гражданина Филиппин.

Исполнительный директор шведской компании Stena Bulk, владеющей кораблем, Эрик Ханнелл подтвердил, что будут освобождены семеро членов экипажа, и компания ждет официального подтверждения их освобождения.

Как сообщалось ранее, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находились 23 человека, в том числе латвиец, работающий старшим помощником капитана.

Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства".

Тегеран утверждал, что корабль столкнулся с иранским рыболовецким судном, после чего не отвечал на его сигналы о помощи. Кроме того, по сообщениям властей Ирана, Stena Impero шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения.

Лондон считает эти утверждения ложными и требует освобождения корабля.