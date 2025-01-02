Партизаны устроили в Тверской области диверсию на стратегически важной железной дороге

Диверсия была проведена недалеко от поселка Старая Торопа.

"Данный участок железной дороги используется для снабжения фронта боеприпасами из 23-го и 107-го арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Повреждения железной дороги будут препятствовать поставкам боеприпасов, создавая помехи на важной линии снабжения войск, расположенных на фронте, и лишая его возможности быстро восстановить свои ресурсы, отмечают партизаны "Атеш".

В 107-м арсенале хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", крупнокалиберные артиллерийские снаряды и боеприпасы многозарядной реактивной установки.

А в 23-м арсенале хранятся танковые и артиллерийские заряды, осколочно-фугасные мины и минометные боеприпасы, а также противотанковые ракеты и управляемые боеприпасы, отмечает "Атеш".

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