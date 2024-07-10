Редкие фото Кто такие кришнаиты, которые поют на улицах и кормят бездомных?

В ярких нарядах, с шумными музыкальными инструментами - с их процессией сталкивался, пожалуй, каждый рижанин. В быту их называют кришнаитами, сами себя они обозначают как Общество сознания Кришны. TVNET+ побывал на службе в общине кришнаитов и узнал, зачем они ходят по городу, кормят бедных и за счет чего живут.
TVNET+ удалось посетить само храмовое помещение и посмотреть, как проходит служба.
Храмом в христианском понимании это назвать нельзя. Просто отдельный зал на первом этаже здания, перед ним есть небольшой гардероб, где можно оставить верхнюю одежду, и обязательно надо снять обувь!
Что касается одеяний, то какого-то жесткого дресс-кода нет - внутри можно увидеть людей как в ярких индийских нарядах, так и в обычных джинсах и худи. Смотря как и кому удобнее.
Похоже, что в этот раз удалось попасть на практику, которая называется киртан - это воспевание святых имен Кришны, сопровождаемое музыкальными инструментами.
Видео: В храме у кришнаитов
Общество сознания Кришны в Латвии использует несколько способов заработка.
Во-первых, это коммерческая деятельность. У кришнаитов в Латвии есть несколько компаний, которые зарабатывают деньги.