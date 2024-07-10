Редкие фото Кто такие кришнаиты, которые поют на улицах и кормят бездомных?

TVNET+ удалось посетить само храмовое помещение и посмотреть, как проходит служба.

Храмом в христианском понимании это назвать нельзя. Просто отдельный зал на первом этаже здания, перед ним есть небольшой гардероб, где можно оставить верхнюю одежду, и обязательно надо снять обувь!

Что касается одеяний, то какого-то жесткого дресс-кода нет - внутри можно увидеть людей как в ярких индийских нарядах, так и в обычных джинсах и худи. Смотря как и кому удобнее.

Похоже, что в этот раз удалось попасть на практику, которая называется киртан - это воспевание святых имен Кришны, сопровождаемое музыкальными инструментами.

Видео: В храме у кришнаитов

Общество сознания Кришны в Латвии использует несколько способов заработка.

Во-первых, это коммерческая деятельность. У кришнаитов в Латвии есть несколько компаний, которые зарабатывают деньги.

Самые известные компании, которые связывают с Обществом сознания Кришны - это вегетарианский ресторан и сувенирный магазин, ассортимент которого - от фигурок и ароматических палочек до специальных чаев.