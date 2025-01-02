Газовая война России с Молдовой: в Приднестровье отключено отопление, сотни предприятий встали, тысячи людей — без работы

Хлебный магазин в Тирасполе (архивное фото) Фото: Getty Images

В Приднестровье встали сотни предприятий, и тысячи человек остались без работы. Их трудовые соглашения остаются в силе, но пока неясно, как работникам будет компенсирован вынужденный простой.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса», — заявил в четверг министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

По данным приднестровских властей, 150 детских садов и 130 школ в регионе остались без тепла, что ставит под вопрос возвращение детей в эти учреждения после новогодних каникул.

При этом на данном этапе Оболоник назвал ситуацию управляемой и прогнозируемой, хотя отметил, что слишком длительный простой в работе предприятий скажется на их возможности перезапуститься.

Что делать?

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Агентство Рейтер цитирует лидера Приднестровья Вадима Красносельского, который заявил, что хотя ситуация и не простая, но в целом власти к ней подготовились.

«Положение улучшится. Думайте о себе, о своих семьях и близких», — сказал он.

Однако пока неясно, как именно подготовились приднестровские власти к кризису и что они намерены делать дальше.