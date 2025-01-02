Видео В Даугавпилсе в новогоднюю ночь оборвался гимн Латвии. Полиция начала проверку

В полночь начал звучать государственный гимн, но внезапно он оборвался и вскоре после этого включилось следующее видео - обращение мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша (Sarauj, Latgale!).

Руководитель Даугавпилсского муниципального учреждения "Дом Единства" Диана Солдане пояснила, что срыв гимна был технической проблемой, которую оценят соответствующие органы.

Солдане отметила, что государственный гимн не был выключен сознательно, чтобы надругаться над ним. Для исполнения гимна использовался беспроводной мобильный интернет.

Представители Latvijas Mobilais telefons (LMT) отмечают, что в месте проведения мероприятия имеется устойчивое покрытие мобильной связи, которое обеспечивают прилегающие базовые станции, однако на практике организаторам мероприятия следовало рассчитывать, что ровно в полночь в месте мероприятия будет очень много желающих воспользоваться интернетом.

Даугавпилсское самоуправление отметило, что нарушения ощущались не только на площади Виенибас, но и у других жителей Даугавпилса.

Руководитель департамента планирования радиочастот Elektroniskie sakari Матисс Скабс отметил, что следовало бы выяснить, какие технологии использовались для конкретных жителей, которые испытывали эти неудобства со связью, но "во всяком случае, на работу сетей наземного вещания у нас никаких претензий нет".

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