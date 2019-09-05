"Где-то где ты?": Таинственная смерть солиста группы "Иванушки International" Игоря Сорина

Жестокие реалии шоу-бизнеса расстраивали Игоря. Больше всего на свете он хотел творить, а его окружали бесконечные гастроли, концерты и песни под фонограмму.

"Игорь жаловался: "Мама, мой голос никому не нужен, я не могу шептать в микрофон! Что мне делать?...

У него началось нервное истощение. Популярность, узнаваемость его тяготили. Игорь мечтал исполнять серьезную музыку. Говорил, что задыхается в группе", - вспоминает мама Сорина Светлана Александровна.

Однажды Игорь познакомился с продюсером Михаилом Масловым. Возникла идея о записи сольного альбома. Артист уже начал работу в студии, но потом произошла трагедия, которую никто не может объяснить.

Гражданская супруга Игоря Александра Черникова вспоминает, что он вел себя странно. У него были частые перепады настроения. На программе "На самом деле" она рассказала, что иногда он был в эйфории, которая переходила в депрессию. Он все время на что-то надеялся, а вокруг было лишь затишье и забвение.

До того, как артист ушел из "Иванушек" он был очень радостным и общительным, но постепенно замкнулся в себе. Запись песни "Русалка", для первого сольного альбома, буквально вернула Сорина к жизни. Но это длилось недолго...

Трагедия случилась 1 сентября 1998 года. Уже с самого утра артист работал над альбомом на улице Вересаева. В какой-то момент Игорь предложил передохнуть и вышел на балкон шестого этажа, чтобы подышать воздухом.

Игоря обнаружил звукорежиссер, который посмотрел вниз. Сорин лежал на газоне и был в сознании. Он повторял друзьям, что все хорошо. Это падение было серьезным - музыканту перебило шейные позвонки. Врачи сошлись на мнении, что если Игорь выживет, то останется парализованным. Через три дня Игоря не стало. Его мама вспоминает, что он ушел очень спокойно.