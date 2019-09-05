Чт, 5.09.2019
Даже зверей, которые просидели в клетке долго, их уже в лес не возвращают. Они уже теряют навык, они не выживут там. Виталий Костецкий, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Видео: Анна Семенович собралась исцелять мужчин своей пышной грудью
Приложись - и будет счастье!

ФОТО: скриншот instagram.com/ann_semenovich

Российская певица, актриса, телеведущая, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович известна еще и своими аппетитными формами, которые с удовольствием подчеркивает облегающими нарядами с откровенными декольте и демонстрирует в соцсетях. Теперь же Анна сообщила, что намерена делать это еще чаще, поскольку ее внушительных размеров бюст обладает способностью исцелять. Мужчины пришли в восторг!

Семенович не раз подчеркивала, что ее роскошная грудь - подарок природы и она гордится своими формами.

На днях же артистка пообещала чаще публиковать свои фото в нарядах с декольте, чтобы... исцелять мужчин. И объяснила это выводами ученых. "Приложись к моей груди! Все, кто к ней прикладывается, становятся счастливее и живут очень долго", - с уверенностью констатировала Анна.

"Ученые доказали, что мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу!"

- написала звезда под своим видеообращением к поклонникам в Instagram.

Что тут началось!

"Зачетная грудь. Всех обворожила - и мужчин, и женщин, и котиков",

"Аня, меня тоже прижми, как собачку!", "Да тут сразу все захотели жить долго и счастливо",

"Нужно больше глубоких декольте на работе, на улице и дома!",

"Мне тоже захотелось приложиться!", "Анна, я следующий, назначьте время и место", "Сексуальная богиня", "Спасибо тебе, Анечка, спасительница ты наша",

- пишут восторженные мужчины и не только. А как вам такое исцеление грудью?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

Галерея: Семенович снимает клип с Башаровым в Париже

Читать также

Актуально

НАВЕРХ