ФОТО Зрители собираются на премьеру спектакля с Хаматовой

Вечером в пятницу, 4 апреля, на сцене театра Дайлес прошла премьера спектакля "Веди свой плуг по костям мертвецов". Этот мощный сценический проект объединил сразу несколько ярких дебютов, новых имен и уже признанных артистов. Спектакль поставила харизматичная нидерландская режиссер Ола Мафалани, хорошо известная театральной Европе своим оригинальным взглядом и энергичной режиссурой.
Постановка заявлена как "вегетарианский триллер", а в ее основе - одноименный роман Ольги Токарчук, лауреатки Нобелевской премии по литературе. Книга уже получила множество международных наград, включая Международную Букеровскую премию, и снискала признание критиков и читателей по всему миру.