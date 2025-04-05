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ФОТО Зрители собираются на премьеру спектакля с Хаматовой

Перевод: rus.tvnet.lv

Вечером в пятницу, 4 апреля, на сцене театра Дайлес прошла премьера спектакля "Веди свой плуг по костям мертвецов". Этот мощный сценический проект объединил сразу несколько ярких дебютов, новых имен и уже признанных артистов. Спектакль поставила харизматичная нидерландская режиссер Ола Мафалани, хорошо известная театральной Европе своим оригинальным взглядом и энергичной режиссурой.

Постановка заявлена как "вегетарианский триллер", а в ее основе - одноименный роман Ольги Токарчук, лауреатки Нобелевской премии по литературе. Книга уже получила множество международных наград, включая Международную Букеровскую премию, и снискала признание критиков и читателей по всему миру.

Роман сочетает в себе элементы детектива, философского размышления и тонкой иронии. В центре - Янина, женщина с непростым характером, страстно увлеченная природой, астрологией и справедливостью. Она - современная романтичная бунтарка, по-своему одержимая. Действие происходит в отдаленной деревне на юге Польши, где Янина - чужачка, бывшая учительница, - внезапно оказывается в эпицентре таинственных смертей местных охотников. Один за другим они погибают самым странным образом. Каждое новое происшествие приближает героиню к пугающе ясному выводу, и напряжение нарастает.

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