Тысячи голосов в Риге спели "Дым сигарет с ментолом". Трагедии и народная любовь к группе "Нэнси"

Этой весной группа "Нэнси" дала 10 концертов в 9 городах Балтии (в Даугавпилсе два концерта подряд). Все концерты прошли с аншлагом. Ролики в соцсетях, где восторженная публика затягивает "Дым сигарет с ментолом" и другие хиты коллектива, видели буквально все.