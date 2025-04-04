Тысячи голосов в Риге спели "Дым сигарет с ментолом". Трагедии и народная любовь к группе "Нэнси"

Этой весной группа "Нэнси" дала 10 концертов в 9 городах Балтии (в Даугавпилсе два концерта подряд). Все концерты прошли с аншлагом. Ролики в соцсетях, где восторженная публика затягивает "Дым сигарет с ментолом" и другие хиты коллектива, видели буквально все.
Рассказываем историю украинской группы, песни которой в 90-х звучали буквально из каждого утюга. Скандалы, обвинения в плагиате, трагическая потеря самого молодого участника коллектива... TVNET+ связался с одним из организаторов балтийского тура группы "Нэнси".
- Откуда такой интерес и ажиотаж вокруг группы, которая свой последний большой хит написала больше 20 лет назад?
- Талантливая музыка, которая была придумана украинскими ребятами из Донбасса в середине 90-х. Сейчас эта музыка всё равно осталась в сердцах, в душах людей.
- Сейчас есть две группы "Нэнси" - одна ездит по Европе, а вторая по России...