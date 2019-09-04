Видео: Несколько молодых людей оголились в Старой Риге во время своеобразной "игры"

1 сентября сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на улице Торню компанию из четырех человек, которые внезапно начали раздеваться. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что молодые люди играли в своеобразную "игру".
Группа молодых людей была замечена незадолго до пяти утра. Молодежь расстелила свою одежду на брусчатке, трое из них были полностью обнажены. После этого компания легла на дороге. Информация о нарушителях была передана ближайшему экипажу Рижской муниципальной полиции.
В момент, когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, трое мужчин и женщина уже одевались. При разговоре с ними выяснилось, что они являются гражданами Дании. Когда у них спросили, почему они разделись, то они ответили, что играли в своеобразную "игру".
Нарушителям были выписаны штрафы в размере 70 евро, которые они заплатили на месте.