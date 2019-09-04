Видео: Несколько молодых людей оголились в Старой Риге во время своеобразной "игры"

Группа молодых людей была замечена незадолго до пяти утра. Молодежь расстелила свою одежду на брусчатке, трое из них были полностью обнажены. После этого компания легла на дороге. Информация о нарушителях была передана ближайшему экипажу Рижской муниципальной полиции.

В момент, когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, трое мужчин и женщина уже одевались. При разговоре с ними выяснилось, что они являются гражданами Дании. Когда у них спросили, почему они разделись, то они ответили, что играли в своеобразную "игру".