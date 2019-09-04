Ассоциация медсестер обеспокоена нехваткой человеческих ресурсов из-за низких зарплат

Она указала, что в 2008 году в Латвии было около 12 000 медсестер, а сейчас в стране работает только примерно 8500 представителей этой профессии.

"За десять лет мы потеряли почти треть наших медсестер, и сейчас в Латвии один из самых низких показателей числа медсестер в Европейском союзе", - заявила Райска.

По ее словам, места образовательной программы "Сестринское дело" в учебных заведениях Латвии заполняются, однако число медсестер не растет, даже наоборот - с каждым годом снижается. В последние годы число медсестер уменьшалось на 500-600 сестер в год. По мнению Райски, это означает, что молодые специалисты выбирают работу в других профессиях или в других странах. Таким образом, система здравоохранения ежегодно теряет сотни медсестер, без которых она не может функционировать.

Данные Службы государственных доходов за 2018 год показывают, что более 6300 медсестер в прошлом году трудились на одном месте работы, около 600 медсестер - на двух, а несколько десятков медсестер - на трех.

"Работа на одном месте означает полную ставку и зарплату менее 500 евро в месяц после уплаты налогов. Такая зарплата покрывает только основные потребности, позволяя, как говорится, существовать, а не жить", - заявила Райска, подчеркнув, что именно из-за низких окладов большая часть медсестер выбирает работу на двух или трех местах, что абсолютно лишает этих людей свободного времени. По ее словам, часто бывает так, что места работы находятся в разных городах, в результате чего много времени тратится также на дорогу.

Райска заявила, что ситуация с нехваткой медицинских сестер стала критической, поэтому необходимо увеличить заработную плату представителей этой профессии, повысить ее престиж и увеличить возможности интеграции в отрасли.