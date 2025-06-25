Видео "Это же моцик!" - на Лиго поймали мотоциклиста, ехавшего на скорости 166 км/ч

Во время рейда перед Южным мостом полицейские заметили мотоцикл с помятым номерным знаком. Он остановился только тогда, когда перед ним затормозил полицейский автомобиль.

Водитель мотоцикла в кадре признается, что не скрывался от полиции: "Это моцик! Иногда хочется на нем разогнаться", - а также подчеркивает, что ничего безрассудного не делал, поскольку "он не самоубийца".

В итоге нарушитель получил штраф 140 евро за помятый номерной знак, 1400 евро за скорость 166 километров в час, а также лишился права на управление транспортным средством на 12 месяцев. Полицейский отмечает, что скорость, скорее всего, была больше, но измерительные приборы ее не уловили.

Госполиция в минувшие праздничные выходные следила за движением на дорогах Латвии в усиленном режиме и продолжит это делать и сегодня.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas