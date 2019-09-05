Баранник не видит оснований подавать в суд на бывшее правление Rīgas satiksme

Держатель долей капитала Rīgas satiksme (RS) и вице-мэр Риги Вадим Баранник пока не видит оснований для обращения в суд с регрессным иском против бывшего правления предприятия. Об этом политик сообщил агентству LETA.
Вице-мэр подтвердил, что ознакомился с заключением адвокатского бюро Novius, но, по его мнению, в нем не выражено однозначного мнения о том, как должно поступить самоуправление.
По его словам, адвокаты в своем заключении не заявляли, что члены правления RS умышленно в том или ином случае нарушали закон. "Я смотрю на это очень осторожно, поэтому попросил уточнить судебную практику в таких ситуациях, но прецедентов очень мало. Они также не могут конкретно сказать, что мы победим в суде. А если я обращусь в суд с необоснованными претензиями, мне за это придется отвечать", - сказал Баранник.
Он указал, что решения в таких ситуациях нужно принимать очень тщательно, и он хочет увидеть какие-то индикации и со стороны правоохранительных учреждений, например, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Как сообщалось, депутат Рижской думы Валтерс Бергс (Новая консервативная партия) ранее заявил о том, что согласно выводам независимых экспертов у самоуправления есть правовые основания обратиться в суд против бывшего правления RS, чтобы взыскать убытки на сумму несколько миллионов евро.
По словам депутата, который ознакомился с заключением адвокатского бюро Novius, в нем содержится достаточно оснований для регрессного иска против бывшего правления предприятия. "Юристы пришли к выводу, что предыдущее правление не действовало как порядочный и заботливый хозяин", - заявил Бергс.
В свою очередь в РС, комментируя заключение Novius, сообщили, что для оценки деятельности предыдущего правления действительно было приглашено адвокатское бюро, но содержание заключения является конфиденциальным и не подлежат разглашению.
Тем временем ведущий партнер Novius Каспар Новицанс заявил агентству LETA, что в заключении не анализировались конкретные суммы, а больше внимания было уделено именно действиям конкретных лиц.
Адвокаты не прокомментировали содержание заключения, но указали, что необходим дополнительный анализ, чтобы определить конкретные размеры убытков.
В то же время, по словам депутата Бергса, эксперты только подтвердили уже неоднократно прозвучавшую в СМИ информацию о различных невыгодных договорах, которые RS заключило с предприятиями Rīgas mikroautobusu satiksme, Rīgas karte, поставщиками топлива и другими партнерами.