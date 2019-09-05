Баранник не видит оснований подавать в суд на бывшее правление Rīgas satiksme

Вице-мэр подтвердил, что ознакомился с заключением адвокатского бюро Novius, но, по его мнению, в нем не выражено однозначного мнения о том, как должно поступить самоуправление.

По его словам, адвокаты в своем заключении не заявляли, что члены правления RS умышленно в том или ином случае нарушали закон. "Я смотрю на это очень осторожно, поэтому попросил уточнить судебную практику в таких ситуациях, но прецедентов очень мало. Они также не могут конкретно сказать, что мы победим в суде. А если я обращусь в суд с необоснованными претензиями, мне за это придется отвечать", - сказал Баранник.

Он указал, что решения в таких ситуациях нужно принимать очень тщательно, и он хочет увидеть какие-то индикации и со стороны правоохранительных учреждений, например, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, депутат Рижской думы Валтерс Бергс (Новая консервативная партия) ранее заявил о том, что согласно выводам независимых экспертов у самоуправления есть правовые основания обратиться в суд против бывшего правления RS, чтобы взыскать убытки на сумму несколько миллионов евро.

По словам депутата, который ознакомился с заключением адвокатского бюро Novius, в нем содержится достаточно оснований для регрессного иска против бывшего правления предприятия. "Юристы пришли к выводу, что предыдущее правление не действовало как порядочный и заботливый хозяин", - заявил Бергс.

В свою очередь в РС, комментируя заключение Novius, сообщили, что для оценки деятельности предыдущего правления действительно было приглашено адвокатское бюро, но содержание заключения является конфиденциальным и не подлежат разглашению.

Тем временем ведущий партнер Novius Каспар Новицанс заявил агентству LETA, что в заключении не анализировались конкретные суммы, а больше внимания было уделено именно действиям конкретных лиц.

Адвокаты не прокомментировали содержание заключения, но указали, что необходим дополнительный анализ, чтобы определить конкретные размеры убытков.