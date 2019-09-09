"Буквально по миллиметру прочесывали Google Maps": невидимый героизм диспетчеров

Русский TVNET съездил в администрацию NMPD и в рамках рубрики "Не время молчать" пообщался с руководителем отдела коммуникаций Илзе Букшей и диспетчером Татьяной Демидовой о том, в чем заключается ежедневная работа диспетчеров "Скорой".

Видео: "Не время молчать" о том, с чем ежедневно сталкиваются диспетчеры

Всего в Латвии существует два центра NMPD, в которых работают диспетчеры. Один такой центр находится в Риге, другой - в Даугавпилсе.

По словам диспетчера Татьяны Демидовой, в одну смену на звонки могут отвечать несколько человек - пять или шесть.

Принимая вызов, диспетчеры "Скорой" преследуют одну цель - помочь звонящему. Однако часто жители думают, что диспетчеры задают слишком много вопросов.

Вопросы помогают диспетчеру решить, стоит ли отправлять бригаду NMPD на место происшествия, ведь многие случаи не требуют срочного вмешательства медиков, а другие и вовсе являются ложными.

Некоторые люди обращаются в NMPD с проблемами, которые находятся вне компетенции сотрудников "Скорой". Например, просят службу помочь принять кошачьи роды.

"В таких ситуациях медик, как и сотрудник бригады, осознает, что ему звонком нужно спасти чью-то жизнь. К сожалению, в течение суток получаем очень много звонков, связанных с ситуациями, в которых люди сами должны понимать, как им действовать.

Диспетчеры отвечают на звонких о кошачьих родах или помощи хомячку. Возможно, что это разочарование общества в диспетчерах может в какой-то момент появиться, но это никак не связано с профессиональным безразличием к звонящему, который может находиться в серьезной и угрожающей жизни ситуации", - подчеркнула руководитель отдела коммуникаций NMPD Илзе Букша.

Букша также отметила, что нередко диспетчеры не осознают того, насколько важную и героическую работу они проделывают ежедневно.

Она упомянула случай, когда недалеко от эстонско-латвийской границы молодой человек упал со смотровой вышки в лесу и диспетчерам пришлось по карте Google Maps найти то место, где находился парень.

"Буквально по миллиметру, по сантиметру прочесывали Google Maps карту. Рассматривали ее очень крупным планом, чтобы вообще найти место, где в огромном лесу рядом с эстонско-латвийской границей была бы небольшая полянка без деревьев с какой-нибудь старой смотровой башней.

Место, которое уже не является туристическим. Какая-то прогалина, полянка в лесу. Прошло какое-то время и наши нащупали это место", - рассказала глава отдела коммуникаций NMPD.

По словам Букши, у латвийской NMPD есть договор с коллегами из Эстонии, согласно которому две страны могут помогать друг другу. В этот раз также были задействованы эстонские медики.