"Включать хабалку" не стоит: диспетчер "Скорой" задает вопросы с целью максимально помочь

На прошлой неделе в социальной сети Facebook девушка опубликовала очень эмоциональный пост о том, как "Скорая" приняла вызов только после того, как она "включила хабалку". В том числе очевидец подчеркнула, что диспетчера Службы неотложной помощи прежде всего интересовало, кто "возьмет на себя ответственность", что девушка истрактовала, как вопрос о том, кто "заплатит за ложный вызов"? Пост получился очень резонансным и вскрыл актуальную проблему, с которой NMPD сталкивается постоянно.
Мы решили разобраться, имел ли место "геноцид населения", о котором написала девушка и подхватили некоторые СМИ, не спросив мнения второй стороны. TVNET восполняет пробелы в этой истории.
Начало истории
6 августа в социальной сети Facebook девушка написала:
"Сегодня убедилась, что в нашей стране идет незримый геноцид местного населения или Бог покинул эту планету. Еду, вижу падает мужчина, подняться не может, подъехала спросила, что случилось, надо ли скорая, на что дедуля ответил НЕТ, но ответил так, что меня не убедил.. Звоню в скорую:
- Мужчина упал, ему плохо
- Вы уверены, что нам надо ехать
- Я не медик, но он подняться не может
- А он хочет, чтобы мы приехали?
- Говорит, что нет, но я вижу что ему плохо.
- А кто будет брать ответственность, за ложный вызов???!! Он же не хочет, чтобы мы ехали.
- Я готова заплатить за ложный вызов, если я ошиблась.
И только после того, когда я включила свою "хабалку" и начала орать, она приняла вызов. Дедуле реанимацию начали делать прям на улице, вроде сердце... Окончания не знаю, пришлось уехать, так как была с ребёнком, чтобы его не напугать. Люди, не бойтесь брать ответственность за что- либо, иногда это может кому-то стоить очень дорого... Например жизни.
А наше государство в очередной раз со своей бюрократией и "нормами" разочаровало".
Этим постом поделились более 3,5 тысяч человек, под ним появилось более 600 комментариев. Некоторые СМИ перепубликовали пост, вынеся в заголовок "геноцид латвийского населения", "незримый геноцид", "Бог покинул эту землю" и другие яркие цитаты автора, не предоставив возможности прокомментировать ситуацию "обвиняемой стороне".
TVNET уточнил у девушки время и место вызова, на что мы получили ответ: "6 августа, 9:02, на перекрестке улиц Мурьяню и Квелес". Эти данные мы подали в NMPD с просьбой прокомментировать ситуацию.
Комментарий NMPD
Как сообщили TVNET в пресс-службе, "NMPD ознакомился с записью разговора, которая соответствует времени, месту и обстоятельствам, описанным автором в социальной сети.
Однако сценарий разговора совершенно не был таким, как описала автор: диспетчер, расспрашивая звонившего, ни разу не отметила, что это ложный вызов, и что за него придется платить.
Даже наоборот, диспетчер несколько раз отметила вызывающей, что медики уже в пути, и попросила дождаться на месте происшествия.
К тому же просьба о помощи уже в момент разговора была признана вызовом повышенного приоритета, и первая бригада прибыла на место в течение восьми минут с момента получения вызова".
Отметим, что правила о безопасности личных данных запрещают службе обнародовать аудиозапись того разговора. К сожалению, служба не может таким образом защитить себя.
Важный урок из этой ситуации
Как отмечают в NMPD, эта ситуация была тщательно проанализирована, и, к сожалению, этот случай показывает некоторую тенденцию, с которой "Скорой" приходится сталкиваться регулярно.
"А именно, люди не понимают, почему диспетчер задает так много вопросов, и воспринимают эти расспросы как ненужные и дурацкие. Зачастую начинают злиться.
Иногда вопросы диспетчера истолковываются неверно, в последствии чего о действиях службы слагают "легенды", пересказывая ситуацию, основываясь скорее на эмоциях, чем на фактическом описании развития событий.
Схоже было и в этой ситуации - прослушав запись беседы, очевидно, что она не соответствует тем причинам возмущения, о которых был пост в социальной сети", - говорится в заявлении службы.
В службе подчеркнули, что каждый вопрос диспетчера службы 113 - уместный.
Задавая кажущиеся лишними вопросы, диспетчер не старается избавиться от вызова, а понять, что именно случилось и какая помощь требуется.
От ответов вызывающего зависят дальнейшие действия службы - какого типа бригаду высылать, к чему бригаде быть готовой, может ли ситуация усугубиться, пока медики в пути, и так далее.
Чем кончилась история этого вызова?
Медики на место происшествия прибыли как на вызов с высшим приоритетом, не теряя ни секунды.
Мужчине была оказана первая помощь, в том числе мероприятия по оживлению. Они продлились пять минут и оказались успешными, состояние мужчины было стабилизировано, в стабильном состоянии, в сознании, он был доставлен в больницу.
На месте работали две бригады медиков, в том числе бригада врача - специалиста.
Благодарность девушке, вызвавшей врачей
В своем письме "Скорая" подчеркнула свою благодарность девушке, которая позвонила на номер для чрезвычайных вызовов. В службе назвали три причины, почему это было важно:
- Девушка не осталась в стороне. Она не прошла мимо, заметила, что незнакомому мужчине на улице необходима помощь.
- Важно, что девушка не только заметила, но и действовала: подошла к пострадавшему, спросила, необходима ли помощь.
- Также отдельной похвалы заслуживает тот факт, что, несмотря на то, что мужчина от предлагаемой помощи отказывался, девушка, оценив обстоятельства, позвонила на экстренный номер 113 для того, чтобы рассказать о происшествии.
NMPD всегда подчеркивает - если ситуация кажется неотложной, не стоит бояться - необходимо звонить на номер для экстренных вызовов.
Диспетчер каждый звонок оценивает по строгим критериям, и, задавая вопросы, служба пытается человеку помочь.
Также в службе подчеркнули, что очень важно еще до вызова выяснить обстоятельства происшествия - от этого зависит, какая помощь необходимо высылать.
К сожалению, зачастую NMPD сталкивается с ситуацией, когда очевидцы происшествия даже не стараются выяснить, что случилось, а вместо этого звонят в оперативные службы, говоря, что необходима бригада, потому что "что-то случилось".
Но при этом не рассказывают, что случилось - человек без сознания, у него сильное кровотечение или просто послеобеденный сон?
Также зачастую вызывающие покидают место происшествия, не дожидаясь медиков. Таким образом пострадавший остается брошенным на волю судьбы и в ситуации, при которой вопрос жизни и смерти решают минуты, пока медики в пути, рядом нет никого, кто окажет помощь.
Вскоре TVNET подготовит материал с подробными критериями, согласно которым организована работа диспетчеров NMPD, и познакомит с действиями сотрудников службы после поступления звонка о помощи.