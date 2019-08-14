"Включать хабалку" не стоит: диспетчер "Скорой" задает вопросы с целью максимально помочь

Мы решили разобраться, имел ли место "геноцид населения", о котором написала девушка и подхватили некоторые СМИ, не спросив мнения второй стороны. TVNET восполняет пробелы в этой истории.

Начало истории

6 августа в социальной сети Facebook девушка написала:

"Сегодня убедилась, что в нашей стране идет незримый геноцид местного населения или Бог покинул эту планету. Еду, вижу падает мужчина, подняться не может, подъехала спросила, что случилось, надо ли скорая, на что дедуля ответил НЕТ, но ответил так, что меня не убедил.. Звоню в скорую:

- Мужчина упал, ему плохо

- Вы уверены, что нам надо ехать

- Я не медик, но он подняться не может

- А он хочет, чтобы мы приехали?

- Говорит, что нет, но я вижу что ему плохо.

- А кто будет брать ответственность, за ложный вызов???!! Он же не хочет, чтобы мы ехали.

- Я готова заплатить за ложный вызов, если я ошиблась.

И только после того, когда я включила свою "хабалку" и начала орать, она приняла вызов. Дедуле реанимацию начали делать прям на улице, вроде сердце... Окончания не знаю, пришлось уехать, так как была с ребёнком, чтобы его не напугать. Люди, не бойтесь брать ответственность за что- либо, иногда это может кому-то стоить очень дорого... Например жизни.

А наше государство в очередной раз со своей бюрократией и "нормами" разочаровало".

Этим постом поделились более 3,5 тысяч человек, под ним появилось более 600 комментариев. Некоторые СМИ перепубликовали пост, вынеся в заголовок "геноцид латвийского населения", "незримый геноцид", "Бог покинул эту землю" и другие яркие цитаты автора, не предоставив возможности прокомментировать ситуацию "обвиняемой стороне".

TVNET уточнил у девушки время и место вызова, на что мы получили ответ: "6 августа, 9:02, на перекрестке улиц Мурьяню и Квелес". Эти данные мы подали в NMPD с просьбой прокомментировать ситуацию.

Комментарий NMPD

Как сообщили TVNET в пресс-службе, "NMPD ознакомился с записью разговора, которая соответствует времени, месту и обстоятельствам, описанным автором в социальной сети.

Однако сценарий разговора совершенно не был таким, как описала автор: диспетчер, расспрашивая звонившего, ни разу не отметила, что это ложный вызов, и что за него придется платить.

Даже наоборот, диспетчер несколько раз отметила вызывающей, что медики уже в пути, и попросила дождаться на месте происшествия.

К тому же просьба о помощи уже в момент разговора была признана вызовом повышенного приоритета, и первая бригада прибыла на место в течение восьми минут с момента получения вызова".

Отметим, что правила о безопасности личных данных запрещают службе обнародовать аудиозапись того разговора. К сожалению, служба не может таким образом защитить себя.

Важный урок из этой ситуации