Дело против Труксниса о возможном незаконном финансировании СЗК закрыто

Он указал, что Трукснис никогда не состоял в правлении партии и не занимался ее бухгалтерией, поэтому не несет ответственности за финансирование СЗК.

Прекращение дела в отношении Труксниса агентству LETA подтвердил и руководитель Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) Эдгар Таварс.

По его словам, Трукснис получил официальное уведомление, из которого следует, что прокуратура не видит оснований для продолжения уголовного процесса против мэра Юрмалы.

С самим Трукснисом агентству LETA в четверг связаться не удалось.

Гуна Каминска, адвокат другого фигуранта дела - предпринимателя Юлия Круминьша, сообщила агентству LETA, что в отношении него уголовный процесс не прекращен и он по-прежнему находится в статусе обвиняемого.

Агентству LETA не удалось выяснить, продолжается ли расследование и в отношении финансиста Йорена Райтумса, также причастного к делу.

Как сообщалось, в прошлом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК в крупном размере.

Против Труксниса в рамках дела было начато уголовное преследование за принятие для СЗК незаконного финансирования в крупном размере, подделку документов и их использование.

Против Круминьша было начато уголовное преследование за незаконное финансирование упомянутых партий в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

Обвинение считало, что Трукснис договорился с Круминьшем о финансировании СЗК, чтобы он как член входящей в его состав ЛЗП мог использовать незаконные пожертвования, сделанные через третьих лиц, для предвыборной агитации перед муниципальными выборами в 2017 году.