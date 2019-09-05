Дело против Труксниса о возможном незаконном финансировании СЗК закрыто

Генеральная прокуратура в четверг, 5 сентября, закрыла уголовный процесс против председателя Юрмальской думы Гатиса Трукниса (Союз "зеленых" и крестьян/Латвийская Зеленая партия) о возможном незаконном финансировании Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), сообщил агентству LETA адвокат юрмальского мэра Янис Розенбергс.
Он указал, что Трукснис никогда не состоял в правлении партии и не занимался ее бухгалтерией, поэтому не несет ответственности за финансирование СЗК.
Прекращение дела в отношении Труксниса агентству LETA подтвердил и руководитель Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) Эдгар Таварс.
По его словам, Трукснис получил официальное уведомление, из которого следует, что прокуратура не видит оснований для продолжения уголовного процесса против мэра Юрмалы.
С самим Трукснисом агентству LETA в четверг связаться не удалось.
Гуна Каминска, адвокат другого фигуранта дела - предпринимателя Юлия Круминьша, сообщила агентству LETA, что в отношении него уголовный процесс не прекращен и он по-прежнему находится в статусе обвиняемого.
Агентству LETA не удалось выяснить, продолжается ли расследование и в отношении финансиста Йорена Райтумса, также причастного к делу.
Как сообщалось, в прошлом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК в крупном размере.
Против Труксниса в рамках дела было начато уголовное преследование за принятие для СЗК незаконного финансирования в крупном размере, подделку документов и их использование.
Против Круминьша было начато уголовное преследование за незаконное финансирование упомянутых партий в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.
Обвинение считало, что Трукснис договорился с Круминьшем о финансировании СЗК, чтобы он как член входящей в его состав ЛЗП мог использовать незаконные пожертвования, сделанные через третьих лиц, для предвыборной агитации перед муниципальными выборами в 2017 году.
По мнению прокуратуры, Трукнис в целом принял незаконные пожертвования на сумму 27 500 евро.