Правительство планирует поручить отплату бесплатных обедов в школах самоуправлениям

Об этом говорится в подготовленном Минфином информационном сообщении о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в госбюджете 2020 года и бюджетных рамках на 2020-2022 годы, которое в пятницу, 6 сентября, рассматривал Кабинет министров.

Делегировать самоуправлениям эту функцию планируется с 1 января будущего года.

В подготовленном Минфином документе говорится, что Министерству образования и науки поручено подготовить и подать на рассмотрение в Кабинет министров в рамках пакета бюджетных законопроектов на 2020 год поправки к закону о защите прав детей, исключив участие государства в финансировании бесплатных обедов и предусмотрев, что впредь бесплатные обеды учащимся 1-4-х классов должны обеспечивать самоуправления в рамках своих бюджетов.

Представитель Латвийского союза самоуправлений Яна Бункус ранее сообщила, что заявление министра образования Илги Шуплински о намерении с 1 января 2020 года прекратить финансирование из государственного бюджета обедов учащимся 1-4-х классов обойдется самоуправлениям в 2020 году по крайней мере в 19,7 млн евро.