Кариньш: Лиепайская тюрьма стала камнем преткновения в принятии бюджета

"Мы неделями работали в интенсивном режиме, партии и министерства находили компромиссы, договаривались о приоритетах, которые были бы наилучшими для общества. Однако последним камнем преткновения оказался срок начала строительства Лиепайской тюрьмы", - пояснил премьер-министр.

Он напомнил, что возможности бюджета на данный момент не предполагают строительства Лиепайской тюрьмы, однако это будет возможно в 2022 году.

"Мы должны смотреть на реальные финансовые возможности, денег в стране столько, сколько есть. В результате срок строительства Лиепайской тюрьмы нам не позволил договориться о бюджете 2020 года. В любом случае я продолжу работать со всеми партнерами по коалиции, чтобы прийти к общему знаменателю", - подчеркнул Кариньш.