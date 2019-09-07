Кучинскис: С конца 2017 года ситуация в строительной отрасли постепенно улучшалась

Передача LTV "Паронама" сообщила, что в конце 2017 года правоохранительные органы информировали премьера Кучинскиса о том, что между несколькими строительными компаниями предположительно существует соглашение о разделе рынка. На этой неделе о расследовании данного дела публично сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Кучинскис заявил агентству LETA, что не станет комментировать, какие правоохранительные органы передали ему информацию, и отметил, что было бы странно, если бы он как премьер-министр не знал о том, что происходит в стране.

Экс-премьер выразил удовлетворение тем, что расследование продвигается, и отметил улучшение сотрудничества между Бюро по защите Сатверсме, Полицией безопасности, Государственной полицией и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, имеющиеся в распоряжении KNAB факты свидетельствуют о передаче и принятии взяток в размере от 25 тыс. евро до нескольких сотен евро должностным лицам в интересах предпринимателей, о возможном согласовании цен в закупках. Со своей стороны Совет по конкуренции ведет расследование возможного нарушения закона о конкуренции - создании картеля.