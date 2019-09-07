Сб, 7.09.2019
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"Википедия" пострадала от мощной DDOS-атаки: сервис был недоступен более 12 часов

ФОТО: AP/Scanpix

Неизвестный хакер, который зовёт себя UkDrillas, сделал DDOS-атаки, в результате которых на некоторое время перестали работать сервисы "Википедия" и Twitch.

Злоумышленник описывал свои действия в Twitter в режиме реального времени.

Он несколько раз останавливал атаку, чтобы доказать, что это он совершил. Когда хакер назначал "перерывы", сервисы снова начинали работать.

Согласно данным TJ, в результате атаки "Википедия" была недоступна больше 12 часов. Позже злоумышленник также вывел из строя сервера, которые обслуживают Twitch: трансляции крупных американских стримеров были прерваны.

Официальный аккаунт "Википедии" в Twitter подтвердил, что работа сервиса была некоторое время недоступна в результате "злонамеренной атаки".

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