"Википедия" пострадала от мощной DDOS-атаки: сервис был недоступен более 12 часов

Неизвестный хакер, который зовёт себя UkDrillas, сделал DDOS-атаки, в результате которых на некоторое время перестали работать сервисы "Википедия" и Twitch.
Злоумышленник описывал свои действия в Twitter в режиме реального времени.
Он несколько раз останавливал атаку, чтобы доказать, что это он совершил. Когда хакер назначал "перерывы", сервисы снова начинали работать.
Согласно данным TJ, в результате атаки "Википедия" была недоступна больше 12 часов. Позже злоумышленник также вывел из строя сервера, которые обслуживают Twitch: трансляции крупных американских стримеров были прерваны.
Официальный аккаунт "Википедии" в Twitter подтвердил, что работа сервиса была некоторое время недоступна в результате "злонамеренной атаки".
Wikipedia has been experiencing intermittent outages today as a result of a malicious attack. We're continuing to work on restoring access. #wikipediadown— Wikipedia (@Wikipedia) 7 сентября 2019 г.