Алла Пугачева снова замечена на Рижском вокзале

Когда Алла Борисовна направлялась на отдых, ее доставили к вагону по перрону на черном лимузине, что вызвало скандал в соцсетях, а некоторые издания даже сообщили об увольнении директора Рижского вокзала. Позже в администрации РЖД опровергли эти слухи.