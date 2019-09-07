Алла Пугачева снова замечена на Рижском вокзале
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми вернулись в Москву из Юрмалы, где провели отпуск. На Рижском вокзале в столице России Примадонну ждали журналисты.
Когда Алла Борисовна направлялась на отдых, ее доставили к вагону по перрону на черном лимузине, что вызвало скандал в соцсетях, а некоторые издания даже сообщили об увольнении директора Рижского вокзала. Позже в администрации РЖД опровергли эти слухи.
Шумиха вокруг этого инцидента со временем утихла, и сейчас журналистов больше интересует внешний вид Примадонны, ее самочувствие, а также творческие планы.
А если точнее, то речь идет о будущем появлении Пугачевой и Галкина в программе "Ты не поверишь!". Анонс этого выпуска Алла Борисовна опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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Posted @withrepost • @tnp_ntv_official Ты не поверишь! В это воскресенье вы увидите, как Алла Пугачёва заметно помолодела после отдыха в Юрмале. Какие процедуры принимала Примадонна на пару с Максимом Галкиным? Филипп Киркоров тает на глазах! Неужели король эстрады лег под нож пластического хирурга? Отчего Валерий Леонтьев потерял дар речи? @alla_orfey @maxgalkinru @ntvru #нтв #тынеповеришь #эксклюзив #новости #шоубизнес #москва #аллапугачева #пугачева #максимгалкин #галкин #филиппкиркоров #киркоров #валерийлеонтьев #леонтьев