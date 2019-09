Алла Пугачева снова замечена на Рижском вокзале

View this post on Instagram

Ты не поверишь! В это воскресенье вы увидите, как Алла Пугачёва заметно помолодела после отдыха в Юрмале. Какие процедуры принимала Примадонна на пару с Максимом Галкиным? Филипп Киркоров тает на глазах! Неужели король эстрады лег под нож пластического хирурга? Отчего Валерий Леонтьев потерял дар речи? @alla_orfey @maxgalkinru @ntvru #нтв #тынеповеришь #эксклюзив #новости #шоубизнес #москва #аллапугачева #пугачева #максимгалкин #галкин #филиппкиркоров #киркоров #валерийлеонтьев #леонтьев