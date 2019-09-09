"Нет никого, кто бы нам помог": забытые семьи российских наемников

Дмитрий служил в российской армии в течение многих лет, но незадолго до отъезда в Сирию он подписал контракт с российской частной военной компанией на участие в военных миссиях в Сирии и на востоке Украины.

Как Ольге рассказали друзья Дмитрия, эту военную компанию называли "Вагнер".

Спустя два года после смерти Дмитрия Ольга все еще борется за компенсацию. В этом году российские власти сообщили Ольге, что она не имеет права претендовать на какую-либо компенсацию, потому что ее муж не был в составе российской армии, а работал в Сирии в качестве сотрудника энергетической компании.

Маркелова считает, что все это лишь отговорки.

"Я знаю, что он принимал участие в сражениях, и я знаю, что он был в частной военной компании. Я была на базе в Краснодаре, видела его в военной форме. Он никогда не скрывал своего участия в боевых действиях за рубежом", - говорит она.

История Ольги не единственная. О смерти близкого человека семьям обычно сообщают при помощи простого текстового сообщения, в то время как доставка тела погибшего в Россию может занять несколько недель.

"У него [Дмитрbя] остался один ребенок, и нет никого, кто мог бы помочь. Он боролся за них, но они забыли о его дочери", - отмечает Ольга.

Российские частные военные компании действуют не только в Сирии, но и расширяют свою деятельность в Африке.

Центральное место в этой деятельности занимает частная военная компания "Вагнер", которая связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, близким к Кремлю.

Впервые о группе "Вагнер" заговорили после событий на востоке Украины.

С тех пор "Вагнер" вырос из простой военизированной группировки в компанию широкого профиля, которая предлагает услуги военной подготовки, политические консультации, разведывательные услуги и кампании влияния на мнения в интернете.

В Африке главная роль Вагнера заключается не в обеспечении боевых действий, а в предоставлении услуг и консультаций по вопросам безопасности.

Российские наемники гибнут не только в Сирии, но и в Африке.

Основатель исследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левьев считает, что "Вагнер" - полугосударственное образование, и называть его частным военным предприятием неправильно.

Левьев выражает мнение, что в настоящее время в африканских странах может быть несколько сотен российских наемников. Для сравнения, более 2000 наемников из России были вовлечены в сирийский конфликт.

Главное преимущество Вагнера в том, что через эту компанию Россия получает доступ к местам, куда вооруженные силы российского правительства не могут отправиться открыто.

Однако, как и в случае с военной деятельностью, человеческие жертвы почти неизбежны.

Компания обещает всем наемникам, что в случае смерти их семьи получат компенсацию. Родственники Вагнеровских наемников, которые умирают во время миссии, обычно получают до 65 000 евро и со СМИ не общаются.

Ольга Маркелова с погибшим были в разводе, поэтому после смерти Дмитрия компенсацию получила его мать.

Потеряв кормильца ребенка, Ольга начала публичную кампанию, в которой просила президента России Владимира Путина защитить наемные семьи.